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22 Ocak 2022 Cumartesi 23:01:00 - Güncelleme:22 Ocak 2022 Cumartesi 23:01:00

MHP lideri Bahçeli'den Sedef Kabaş tepkisi

Kaynak: AA

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret içeren ifadeler kullanan Sedef Kabaş'a ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı, husumetle pekişmiş anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "kin ve nefretine yenilmiş, ifade ve düşünce hürriyetini tersten yorumlamış tetikçi bir gazetecinin Cumhurbaşkanı'na karşı ağır ve affedilemez hakaretinin ne demokrasiyle, ne basın ahlakıyla, ne de hukukun evrensel ilkeleriyle bağdaşacak bir çarpıklık ve çürüklük olduğunu" kaydetti.

Kötü sözün bumerang gibi olduğunu, önünde sonunda dönüp dolaşıp sahibini bulacağını belirten Bahçeli, "Bilhassa bu sözde gazetecinin kelepçe takılmamasına rağmen, takılmış gibi imaj uyandırma gayretkeşliği zelil bir oyun, zillet bir tiyatrodur." açıklamasında bulundu.

Demokrasinin saygı ve tahammül sistemi olduğunu anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bundan nasibini alamayan müfsitlerin üslubu hastalıklı, usulü hayasızlıktır. Anılan gazetecinin tutuklanmasıyla bağımsız ve tarafsız yargı süreci başlamıştır. Herkes yargı kararını sabırla beklemek ve riayet etmek durumundadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı, husumetle pekişmiş anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum. Bu konuyu cepheleşme malzemesi yapmak için sıraya giren çevrelerin hesap hatası yapmaktan ve yanlışa ortak olmaktan kaçınmalarını hassaten tavsiye ediyorum."

Etiketler : MHP bahçeli sedef hakaret
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