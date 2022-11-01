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01 Kasım 2022 Salı 17:07:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 17:07:00

MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki: Anayasal suçtur

Kaynak: TRT Haber

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına, "Kılıçdaroğlu'nun terörle mücadelede üstün gayret sergileyen jandarma ve emniyet teşkilatlarını zan altında bırakması doğru değildir. Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığı anayasal suçtur" sözleriyle tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin basına kapalı yapılan il başkanları toplantısında konuştu.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN BU YAPTIĞI ANAYASAL SUÇTUR"

Bahçeli konuşmasında iddialara şöyle yanıt verdi:

"Kılıçdaroğlu'nun terörle mücadelede üstün gayret sergileyen jandarma ve emniyet teşkilatlarını zan altında bırakması doğru değildir. Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığı anayasal suçtur. "

"GEREĞİ ACİLEN YAPILMALI"

MHP Genel Başkanı, partisinin CHP-HDP ilişkisini araştırmak üzere kurduğu komisyonun 2020'de Kılıçdaroğlu hakkında hazırladığı raporu hatırlattı.

Kılıçdaroğlu hakkındaki fezlekenin halen Mecliste olduğunu belirten Bahçeli, gereğinin acilen yapılması gerektiğini vurguladı.

Etiketler : devlet bahçeli kemal kılıçdaroğlu chp hdp mhp
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