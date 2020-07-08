MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Devirdiği çamlar haddi ve hududu çoktan aşmıştır!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Terörist Demirtaş’ın tutukluluğunu adalet ve demokrasinin yokluğuna bağlayan Kılıçdaroğlu, bu izansız üslubu kanalıyla PKK’nın gölgesine sığınmıştır. Aziz Atatürk’ün kemiklerini sızlatan bu şahsın devirdiği çamlar haddi ve hududu çoktan aşmıştır” dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Çoklu baro kanun teklifi ile barolar demokratikleşecek, avukatlar özgürleşecek, savunma daha da güçlenecektir"