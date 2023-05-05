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05 Mayıs 2023 Cuma 15:01:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 15:01:00

MHP lideri Bahçeli'den Çorum'da açıklamalar

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14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çorum mitinginde açıklamalarda buludu.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Çorumlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 9 gün sonra yapılacak seçimlerin demokrasimizin geleceğine hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini niyaz ediyorum. Demokratik bir yarışın gerçekleşmesini diliyor, seçime katılacak partilere başarılar diliyorum.

'14 MAYIS, TÜRKİYE İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASIDIR'

Çorum'da eyyamcılık yoktur, yalana tevasül edenin haysiyetinden söz edilemez. Çorum'un hükümran bir mazisi vardır. Şimdi yeni bir gelecek önümüzdedir. 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır. Lider ülke Türkiye'nin meşalesi yıkılmıştır. Geleceğin gücü Türkiye'dir.

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü ufukta görülmüştür. 14 Mayıs seçimlerini cumhurun zaferi ile pekiştirmek lazım. Milli birlik ve kardeşlikle beraber yaşarız. Engelleri zorlukları hep birlikte aşarız. Aziz milletim sıra sende.

Etiketler : Bahçeli Çorum 14 Mayıs seçimleri
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