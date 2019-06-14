MHP Lideri Bahçeli İstanbul'a mitili attı
MHP Lideri Devlet Bahçeli, 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlık seçimleriyle ilgili Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım'a destek vermek için "14 Haziran'da İstanbul'a mitili atıyorum" açıklamasında bulunmuştu.
Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul’a gelen Bahçeli, MHP İstanbul İl Teşkilatı mensupları tarafından Çamlıca gişelerinde karşılandı. Karşılamaya MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile İstanbul ve çeşitli illerden yöneticiler ve partililer katıldı. Bahçeli, kendisini karşılayan partililer ile tek tek selamlaşarak el sıkıştı. Bahçeli, karşılamanın ardından İstanbul İl Teşkilatını ziyaret etmek üzere tekrar yola koyuldu..
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