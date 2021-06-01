MHP lideri Bahçeli: Gündemimizde erken seçim yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Biz bu milleti canımızdan aziz bildik. Bu cennet vatanı namus belledik. Türkiye'mizi meşgul eden her sorunla ilgili yalın düşüncelerimiz, yapıcı önerilerimiz bir gerçek olarak meydandadır. Biz bu vatanı karşılık sevdik, seveceğiz. MHP olarak kendimize güveniyor, milletimize inanıyoruz.

Siyasi mücadelede dürüstçe, mertçe yapılmalıdır. Fazilet ve ferasetleri kuru, fikir ve fiilleri kördür. İradesi esir düşenler için ülke ve ülkü diye bir meselenin esamesi okunamaz. Bu eyyamcı tipler gelene ağam gidene paşam diyecek kadar çıkarlarına düşkündür. İkbal kaygıları her şeyin önündedir. Bunlara göre etek öpmekle dudak kirlenmez.

"ZİLLET PARTİLERİ ZALİMLERİN ELİNDEKİ YEDİLİ KOZDUR"

Bugünkü siyasi panoramadan bakınca zillet ittifakı çatısında altında buluşan partilerin içine düştükleri zaafta bu tespitimizin yattığı görülecektir. Siyasi mücadelenin bir ahlakı olmalıdır. İlkesizlerin bağımsız bir iradesi olamaz. Türkiye'yi kötüleme yarışı içine girenler aslında milli özgüveni aşındırmak isteyen çorak zihniyetlerden başkası değildir. Bu eyyamcı tipler gelene ağam, gidene paşam diyecek kadar düşkündür. Zillet partileri kağıttan kaplan olmaları şöyle dursun, zalimlerin elindeki yedili kozdur. Kapan üstünde peynir görseler, midelerine girecek bir lokmanın peşine düşerler. Gavurun ekmeğini yediler mi kılıcını sallamaya başlarlar. Çobanla bir olup kuzuyu yerler, sonra sahibiyle yas tutarlar.

"ERKEN SEÇİM ZORLAMASI HANGİ KARANLIK MAHFİLLERİN SİPARİŞİDİR"

Demokrasi düşüncesi bir ülkeyi düşkün göstermenin bahanesi olarak gösterilemeyecektir. Destek arayanlar, dayanak araştıranlar iktidar vizesi için güç merkezlerinden medet umanlar zillet çukurundadırlar. Hırslarına yenik düşenler heveslerinin kurbanı olmaktan kurtulamazlar. CHP'nin durumunu başka nasıl izah edilebilir. İYİ Parti'nin süngü düşkün hali nasıl açıklanır. Erken seçime karşı olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu'na ne olmuştur? 1 yıl içinde değişen nedir? Kılıçdaroğlu'nun erken seçim zorlaması hangi karanlık mahfillerin siparişidir.

"ASIL KALPAZANIN KENDİSİ OLDUĞUNU UNUTUYOR"

ABD'nin bazı körfez ülkeleriyle hain senaryo üzerinde kafa yorduğuna dair iddialar havalarda uçuşmaktadır. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmayı amaçlayan örtülü operasyonlar, asimetrik tahrikleri yoğunluk kazanmıştır. Kılıçdaroğlu ve yandaşları bu operasyonun siyaset ayağıdır. Biden'ın dümen suyuna gelen, kanlı teknesine bilen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin erken seçim isteği melanetin sözüdür. Türk milleti böylesi bir tuzağa düşmeyecektir. Oyun büyük, oyun sinsi, oyun karanlıktır. CHP Genel Başkanı bir an önce seçime gidilmesini istiyor, belli ki acelesi var. Daha da çirkefleşerek 'Milletten korkulur mu' diye soruyor. Asıl milli irade kalpazanının bizatihi zihniyeti olduğunu unutmuşa benziyor.

"BUNU KİRALIK AKLINDAN ÇIKARMA"

Mafyayı Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı gören Kılıçdaroğlu, terör örgütlerinin neşesi, Türkiye düşmanlarının nesnesi olduğunu görmüyor. CHP yönetimine siyasi propaganda üretiminin kimin yaptığı herkesçe bilinmektedir. Kılıçdaroğlu masal anlatmasın, ruh ikizi haline döndüğü mafyaya baksın. Mafyanın CHP'ye, tetikçi köşe yazarlarına nasıl nüfuz ettiğini bilmeyen kalmamıştır. CHP yönetimi öyle bir hale gelmiştir ki zehirli mantar gibi her dedikodunun etrafında biterler. Tek ayak üstünde kırk yalan söylerler. Kılıçdaroğlu fazla celallenme, heveslenme. Ülkemizin erken seçim gibi bir gündemi yoktur, bunu da kiralık aklından çıkarma. Demedi deme, adam sözü dinle. Seçimlere 754 gün vardır. Milletin zillet ile hesaplaşmasına 2 yıl 24 gün vardır.

"PKK'NIN BELİ KIRILMIŞTIR"

2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen Türkiye ekonomisinin fırtınadan nasıl çıkma başarısı gösterdiğini kabul ve ifade edin.

PKK'nın beli kırılmıştır. Türk milletini terör musibeti ile yaşamaya hiçbir güç odağı alıştıramayacaktır.

FETÖ ve PKK adli süreçleri bağımsız ve tarafsız mahkemelerce sonuçlandırılmalıdır. Terörle mücadele hukukun sınırlarına bağlı kalarak icra edilmektedir. Geciken adalet sadra şifa olmayacaktır. FETÖ'nün PKK'nın kökü kazınmalı, kaynağı kurutulmalı.