İmamoğlu'nun balık sefasına Bahçeli'den sert tepki

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

UKRAYNA KRİZİ

Beklentimiz Rusya ile Ukrayna arasında aklıselimin galip gelmesi, barış ve sükunetin iki ülkenin politikasına da hakim olmasıdır. Diplomatik temaslar henüz kalıcı bir sonuç getirmemiştir.

Kiev'in geleceği, bölgesel ve küresel güç merkezlerinin insafına terk edilmemelidir.

ABD'nin Avrupa'yı bir çatışmaya ikna edemediği anlaşılmaktadır. ABD yönetimi Kafkaslardaki gerilimi tırmandıran bir strateji izliyor.

TÜRKİYE ARABULUCU OLACAK

Düğümün mutabakatla çözülmesini istiyoruz. Uzlaşmazlık düğümü bir an önce mutabakat ile çözülmeli. Sayın Erdoğan'ın Ukrayna'ya gidecek olması, Putin'in de Türkiye'ye gelecek olması bölge barışına katkı yapacaktır.

Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, barış ve uzlaşmanın tesis edilebilmesi ancak bu ülkeler ile dostane ilişkileri bulunan üçüncü bir ülke tarafından sağlanabilecektir. Bu ülke şüphesiz Türkiye'dir.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI

Perşembenin geleceği çarşambadan belliydi. Mühim olan tedbirleri kar yağmadan almaktı. Sorun karın yağması değil, alınmayan önlemler zinciridir.

Balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökecek yönetim becerisini gösterememiştir. İstanbul'da balık baştan tuz da hepten kokmuştur Balığa tuz dökmüş ama yollara tuz dökememiştir. İstanbul İstanbul olalı böyle zulüm görmedi.

Kar yağışını konuşmazlar, balıkçıyı konuşmazlar yüzsüzler MOBESE'yi dillerine dolanmaktan geri durmazlar. İzleniyorlarmış, dinleniyorlarmış, şiddetli kar fırtınası varken balık lokantasında ne aradığınızı hangi gizli emellerin peşinden koştuğunuzu söyleyin.

MURAT ONGUN'UN CENEVRE TATİLİ

Belediye başkanı balıkçıda yerken, sözcüsü de İsviçre'de karla mücadele etmiştir. Sanıyorum Alp'lerde epey zorluğa katlanmıştır. Ne de olsa yoğun kar yağışı altında kayak yapmak oldukça hırpalamıştır.

İMAMOĞLU'NUN BÜYÜKELÇİ GÖRÜŞMESİ

Bir büyükelçiyi 16 milyondan daha fazla önemseyen birine bu şehir nasıl emanet edilecektir? Ayrıca bu görüşmeden Dışişleri Bakanlığı bilgilendirildi mi?"

Sel olunca denize kaçan, deprem olunca kayak yapan, kar yağınca balık masasında keyif yapan sorumsuz ve duyarsız bir 'kağıt kaplana' İstanbul ve İstanbullu kardeşlerim asla müstehak değildir. İBB Başkanı İmamoğlu görevinden affını istemeli, İstanbul'un önünü derhal açmalıdır.

ABDULHAMİT GÜL'ÜN İSTİFASI

Abdulhamit Gül'ün bakanlıktan af istemesini MOBESE kayıtlarının ortaya çıkmasına bağlayan CHP zihniyetinin itibar suikastleri asla tutmayacaktır.

SEZEN AKSU TARTIŞMASI

Sıradan bir söz olarak değerlendirilemez.

KÜRSÜDEKİ ÇOCUK POLEMİĞİ

Yavrumuzu bu noktaya getiren nedir? Bir televizyon kanalında sayın Cumhurbaşkanı'na en ağır hakaretleri sıralayan sözde bir gazeteciye sessiz kalanların, Trabzon'da bir çocuğun heyecanla söylediği sözlere ateş püskürmeleri, iki yüzlülüğün deşifresidir.