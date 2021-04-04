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04 Nisan 2021 Pazar 12:19:00 - Güncelleme:04 Nisan 2021 Pazar 12:20:00

MHP lideri Bahçeli darbe imalı bildiriye sosyal medyadan tepki gösterdi

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MHP lideri Devlet Bahçeli, 103 emekli amiralin darbe imalı bildirisine çok sert tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 103 emekli amiralin darbe imalı bildirisine sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir. Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal alınması gereken önlemler şu şekildedir:

Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır.

Ayrıca 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edilmelidir. Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir. Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır.

Etiketler : Devlet Bahçeli 103 emekli MHP Genel Başkan
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