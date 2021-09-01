Devlet Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

MHP lideri Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillendi
Son Dakika Haberleri.. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın baraj kararının yüzde 7 olarak tescillendiğini açıkladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada seçim barajının yüzde 7 olarak belirlendiğini açıkladı.
Bahçeli, "Seçim barajının yüzde 5 mi, yüzde 7 mi olsun tartışmaları lüzumsuz emek ziyanıdır. Nitekim baraj konusundaki arayış ve çalışmalar bu açıklamayla noktalanmış ve Cumhur İttifakı'nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir.
Artık başka bir değerlendirmeye de gerek kalmamıştır" dedi.