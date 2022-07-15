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15 Temmuz 2022 Cuma 22:43:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2022 Cuma 22:43:00

MHP lideri Bahçeli: 15 Temmuz, bir işgal teşebbüsüdür

Kaynak: AA

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz'un bir işgal teşebbüsü olduğunu belirterek, "Milli birlik ve dayanışma ruhu FETÖ'yü durdurmuş, hesaplarını boşa çıkarmıştır" açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"ndaki konuşmasına şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Bahçeli, "Tam 6 yıl evvel az kalsın Türkiye, işgal edilecekti. Az kalsın, emek emek bugünlere gelen, şehidin, şühedanın göz nuru olan Türkiye Cumhuriyeti, tarih sahnesinden silinip gidecekti. Nitekim tehlike bu kadar ileri noktadaydı. Hamdolsun, milletimizin iftihar edilecek feraset ve fedakarlığı sayesinde teröristler hak ettikleri tepkiyi şiddet ve cesaretle görmüşlerdir. Milli birlik ve dayanışma ruhu FETÖ'yü durdurmuş, hesaplarını boşa çıkarmıştır" dedi.

"Birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemizin tarihi zorunluluk olduğu şu günlerde yeni tartışmalara kapı aralamak, eski defterlerin sayfalarını kaldırmak bize göre anlamsızdır, faydasızdır." diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'dan bir yanda ibret almak, diğer yanda da ders çıkarmak lazımdır. Siyasi düşüncesi, parti aidiyeti, fikri kaynağı ne olursa olsun herkesin ortak hassasiyeti, ortak gayesi Türkiye'nin varlığı ve bağımsızlığı üzerinde tam bir mutabakat sağlamak olmalıdır. Hepimizin vazgeçilmeyecek hedefi, Türk vatanının bölünmez bütünlüğünü kopmaz esaslara bağlamaktır. Devletin ve milletin bekası her türlü siyasi angajman ve arayışın önündedir. Samimiyetle ve inançla, üstelik altını kalın bir şekilde çizerek vurgulamak isterim ki bu kadar etrafımız kuşatılmışken siyasi kamplaşma ve çekişmeler, en çok uzak durmamız gereken mayınlı alandır."

Etiketler : MHP lideri Bahçeli 15 Temmuz Devlet Bahçeli
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