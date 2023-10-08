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08 Ekim 2023 Pazar 19:37:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 19:37:00

MHP Hatay İl Kongresi yapıldı

Kaynak: AA

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hatay İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Antakya Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

Tek listeyle gidilen kongrede, mevcut İl Başkanı Mehmet Fevzi Altay yeniden seçildi.

Kongrenin divan başkanlığını yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçimleri için çalıştıklarını söyledi.

Partisinin Hatay il teşkilatının da seçim çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü kaydeden Yalçın, şöyle konuştu:

"Hatay'da vekilimizden, il başkanımız ve ilçe teşkilatlarımıza kadar hepsi önümüzdeki yerel seçimlerde yerel iktidarı alma konusunda adeta kitlenmişler. Çok doğru, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde olan Hatay Büyükşehir Belediye başkanlığını mutlak suretle Cumhur İttifakı kazanmalıdır. Ne kadar kararlı olduğunuzu görüyorum ve büyük bir memnuniyet duyuyorum. 31 Mart'ta bu mutlak suretle başarılacaktır."

Yalçın, Mehmet Fevzi Altay ve yönetimini tebrik ederek, başarılar diledi.

MHP Hatay İl Başkanı Mehmet Fevzi Altay ise 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarını durmadan sürdüreceklerinin altını çizdi.

Yerel seçimlerde başarı elde etmeyi hedeflediklerini aktaran Altay, "31 Mart yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakının başarısı için her türlü gayret ve mücadeleyi sergilemeye kararlıyız. Bu kararlılığımız, göreceksiniz ki Hatay Büyükşehir Belediyesinin Cumhur İttifakı tarafından kazanılması neticesini doğuracaktır." dedi.

Altay, destek veren herkese teşekkür etti.

Etiketler : MHP HATAY KONGRE
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