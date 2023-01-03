MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları...
2023 yılı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla bütünleşmiştir. Bu yıl Türk tarihinin bir kader noktasıdır
Terörizmin kanlı tertipleri, azgınlaşan ekonomik operasyonlar 2022 yılını kundaklamış ve karartmıştır
Ülkemiz diplomaside altın bir yıl yaşamıştır. Türkiye ekonomisi dünya çapında en çok büyüme kaydeden birkaç ülkeden birisi olmayı başarmıştır.
EYT sorunu TBMM'de köklü çözüme kavuşacak, bu mesele gündemden tamamen çıkmış olacaktır
Cumhur İttifakı huzurun ve kardeşliğin koçbaşıdır. Verdiğimiz sözler ve vaatler sırasıyla yerine getirilmektedir
2023 yılı Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın miladı olacaktır. Cumhuriyetin yeni yüzyılına lider ülke Türkiye'nin şeref madalyasını asacağız
Ağızlarını tetik, dillerini tüfek yaparak nefret ve nifak kusan hayasızlara 2023'ün hedeflerini kirlettirmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında yapılsın, isterse erkene alınsın biz iki seçeneğe de varız ve hazırız
Sayın Kılıçdaroğlu, adaysan çık açıkla. Değilsen adayınız kim ondan bahset
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