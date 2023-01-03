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03 Ocak 2023 Salı 10:40:00 - Güncelleme:03 Ocak 2023 Salı 10:40:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları...

2023 yılı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla bütünleşmiştir. Bu yıl Türk tarihinin bir kader noktasıdır

Terörizmin kanlı tertipleri, azgınlaşan ekonomik operasyonlar 2022 yılını kundaklamış ve karartmıştır

Ülkemiz diplomaside altın bir yıl yaşamıştır. Türkiye ekonomisi dünya çapında en çok büyüme kaydeden birkaç ülkeden birisi olmayı başarmıştır.

EYT sorunu TBMM'de köklü çözüme kavuşacak, bu mesele gündemden tamamen çıkmış olacaktır

Cumhur İttifakı huzurun ve kardeşliğin koçbaşıdır. Verdiğimiz sözler ve vaatler sırasıyla yerine getirilmektedir

2023 yılı Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın miladı olacaktır. Cumhuriyetin yeni yüzyılına lider ülke Türkiye'nin şeref madalyasını asacağız

Ağızlarını tetik, dillerini tüfek yaparak nefret ve nifak kusan hayasızlara 2023'ün hedeflerini kirlettirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında yapılsın, isterse erkene alınsın biz iki seçeneğe de varız ve hazırız

Sayın Kılıçdaroğlu, adaysan çık açıkla. Değilsen adayınız kim ondan bahset

Etiketler : mhp devlet bahçeli grup toplantısı
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