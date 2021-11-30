Bahçeli'den son dakika enflasyon açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yüzde 5 indirime gidilmeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli, 'Enflasyonla mücadelede gönül birliğini hayata geçirmeliyiz. Mal satan, pazarlayan şirketlerimiz, temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile yüzde 5 arasında indirime gitmeleri gerekir.' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:
Vatandaşlarımızı samimiyetle kucaklayacağız, ufuk açacağız. Yalancıların maskesini düşüreceğiz. Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlatacağız
Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozacağız, kötü niyetlileri açıklayacağız, halka gidip bütünleşeceğiz. Milleti zillete ikna edemeyecekler
Cumhur İttifakı, Türkiye'yi kem gözlerden, kötü gözlerden, ölümcül engellerden, karanlık emellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir
İhanetin fermanını okumak isteyenleri kaçtıkları yerer kadar kovalayacağız. Milletimiz birliğine ve kardeşliğine sahip çıkacak
Adım adım 2023 teması ile yürüttüğümüz siyasi çalışmalarımızın fikri temeli halkımıza doğru sürdürdüğümüz gönül hareketidir
Bölücülük ittifakına, iftira siyasetine aziz Türk milleti aldanmayacaktır. 2023'te Türk milletinin yeni bir zaferine imza atacağız
Zalim sömürgecilerin stratejik hesapları, devleşmiş iman karşısında tıpkı çorap gibi sökülmüş, tıpkı kumdan kaleler gibi devrilmiştir
Yaşadığımız ekonomik sıkıntıların iç yüzünü doğru tespit etmek zorundayız, bu ülke hepimizindir
Birbirimize düşman muamelesi yaparak, kin ve öfkelerimizi yarıştırmak Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür
Türkiye'nin çıkmaz sokağa girmesini isteyen çevreler var
Türk milleti, sahnelenen ekonomik olayların benzerlerine mazisinde defalarca şahit olmuştur. Ekonomik çetelerin, küresel tefecilerin neyi amaçladıkları, vicdan sahibi her insanımızın malumudur
Biliyoruz ki, bir Türk dünyaya bedeldir, dünyalar bizim olsa da bu cennet vatandan tavizimiz düşünülemeyecektir
Türk milleti sahnelenen ekonomik oyunların benzerlerine mazisinde defalarca şahit, maalesef defalarca da mahkum olmuştur
Türkiye'yi ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışanlara duyarsız, duygusuz ve dirençsiz olacağımız mı hesap ediliyor?
Çayımıza koyacak şekerimiz yoktu ama Çanakkale'de destanlar yazdık. Çünkü irademiz imanımız kadar büyüktü
Zillet İttifakı "128 milyar dolar nerede?" sorusunu soracağına adamlıklarının nerede olduğunu açıklamak mecburiyetindedir
Ekonomik operasyonlarla milletimizi teslim alamazlar. Türkiye'ye ölümü göstererek sıtmaya razı etmeye çalışanlara müsaade edeceğimizi mi sanıyorlar? Para yoksa buluruz, ordu yoksa kurarız, düşman yoksa mutlaka yeneriz. Yeter ki birbirimizin yakını olalım
Keynes'in dediği gibi sorun yeni fikirlerde değil, içinde yetiştiğimiz zihinlerimizin her köşesine tutunmuş eski fikirlerdedir. Modası geçmiş ekonomik düşünceler, miras aldığımız kör noktalardır
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