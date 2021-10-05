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05 Ekim 2021 Salı 10:55:00 - Güncelleme:05 Ekim 2021 Salı 11:59:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den ABD'ye "Ülkü Ocakları" tepkisi... "Terörist arıyorlarsa Pensilvanya'ya baksınlar"

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "S-400 konusundaki tutumumuz tavizsizdir. Türkiye neyi nasıl alacağının hesabını sadece millete verir." dedi. Bahçeli, ABD'nin "Ülkü Ocakları" kararına sert tepki göstererek, "Terörist arıyorlarsa Pensilvanya'ya baksınlar." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Dava ve siyaset mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bizim her soruya verilecek bir cevabımız, her soruna yönelik çözüm önerilerimiz vardır. Her zaman da milletimizin emrine ve hizmetine bilaistisna amanedir

TBMM'nin yeni yasama yılında Cumhur İttifakı olarak Türkiye'ye sağlayacağımız ve kazandıracağımız pek çok yasal düzenleme, insanımızı huzur, refah ve esenliğe kavuşturacak pek çok sayıda adım ve kararımız olacaktır.

Önümüzü kesmek isteyenleri hayalleri ile başbaşa bırakacağız.

"BİZLER TÜRKİYE SEVDALISIYIZ"

Nerede mazlum varsa elinden tutacağız, yanında duracağız. Hiçbir çılgın varlığımıza zincir vuramayacaktır. Nerde bir hain çıkışsa karşı cephede yerimizi alacağız.

Bizler Türkiye sevdalısıyız. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Ortak inanç ve şuurla kutlu ülküler doğrultusunda kenetlenmiş iman neferleriyiz

Dünya köklü zihniyet değişikliklerini tetikleyen güçlü sarsıntıların tesiri altındadır.

KÜRESEL ŞİDDETİN MALİYETİ!

2020'de küresel ölçekte şiddetin maliyeti 15 trilyon dolara ulaşmış.

S-400 AÇIKLAMASI

S-400 konusundaki tutumumuz tavizsizdir. Türkiye neyi nasıl alacağının hesabını sadece millete verir. ABD bize 'S-400 almayın' derken PKK'ya silah vermeyi hak görüyor. ABD yaptırım kartını çıkardı diye devletimizin egemen vasfından vazgeçeceğini sananlar iradesiz mankurtlardır.

ABD'DEKİ ÜLKÜ OCAKLARI TASARISI

ABD'YE ÜLKÜ OCAKLARI TEPKİSİ

"FETÖ irtibatlı Demokrat Partili bir senatör Temsilciler Meclisi'nin gündemine Ülkü Ocaklarını getirmiştir. Şu feleğin oyununa bakınız. Ülkü Ocakları'ndan şehit, gazi çıkar; terörist çıkmaz."

"Türkiye'de Kürt Sorunu yoktur. Kürt kardeşlerimi sorun olarak gören CHP vardır, İP vardır, HDP vardır. Köşesiz köşe yazarları vardır. Satılmış aydınlar vardır. Türk milleti birdir, kardeştir, büyük bir ailedir."

KÜRT SORUNU TARTIŞMASI

Sözde Kürt sorununu tartışmak, milleti tartışmak demektir. HDP meşru organ değil, terörizmin gayrimeşru oluşumudur. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, Türk milleti birdir, kardeştir. Sözde Kürt sorunu korosu küresel emellere hizmet ediyor.

TERÖRÜN TÜRKİYE'YE FATURASI

Terörün Türkiye'ye toplam faturası 2 trilyon 256 milyar dolar. Kılıçdaroğlu bu yakıcı gerçekleri ne zaman fark edecek.

FAHİŞ FİYATLAR

Çarşı pazardaki fiyat artışına sızlanan kardeşime bir şey demiyorum. Fahiş fiyatlara karşı fırsatçıların üzerine gidiliyor.

CUMHUR İTTİFAKI

Cumhur ittifakı Türkiye'nin diriliş ittifakıdır. Diriliş ruhudur.

Erken seçim baskın seçim yoktur. Herkes hesabını 2023'e göre yapsın.

Etiketler : MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısı
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