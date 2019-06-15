MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Trump ölçüyü çoktan kaçırmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli STK'larla buluşmada konuştu. Bahçeli, Moody's'in not indirim kararına ilişkin, "Bu not indiriminin, siyasi olmasının yanında Türkiye ekonomisinin şu anki seviyesiyle uyuşmadığı açıktır." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından önemli başlıklar;

3 tarafımız denizlerle 4 tarafımız düşmanlara sarılmış durumdadır. Türkiye kendi ayakları üzerinde durabilecek kudrettedir. Türkiye kendi söküğünü dikebilecek durumdadır. Başkalarının ağzına bakma dönemi geride kaldı. Dev uyanmakla kalmadı. Zulmün bekçilerine meydan okumaya başladı. Taraflar bellidir. Bilinmektedir. Mızrağın çuvala sığmadığı ortadadır. Dikkatli, donanımlı, uyanık olmalıyız.

'İSTANBUL EHLİNE EMANET EDİLECEK'

İstanbul inşallah ehline emanet edilecektir. İstanbul bir dünya markasıdır ve Türkiye'dir. Türk ve İslam dünyasının şerefidir İstanbul. Dünyanın toz bulutu olduğu bir dönemde İstanbul'un maceraya atılması Türkiye'nin mahfına hizmettir. İstanbul, PKK ve FETÖ ile zulme bekçilik yapan işbirlikçilere bırakılamaz.

İstanbul ehline emanet edilecek. Dünyanın toz bulutu olduğu bir dönemde İstanbul'un maceraya atılması Türkiye'nin mahfına gizmettir.

İstanbul kukla ve proje isimlere teslim edilmeyecek kadar önemli bir şehirdir. Hiçbir vasfı olmadan İstanbul'un kaderiyle oynamaya çalışan siyasi defolara tarihten aldığımız ilhamla sonuna kadar direneceğiz.

'O DÖNEMLER GERİDE KALDI'

2008'den günümüze inşaa edilenler vicdanlı insanlar tarafından fark edilmektedir. 3 tarafımız denizlerle 4 tarafımız düşmanlarla sarılmış durumda. Türkiye'yi teslim almak isteyen odaklar adı konulmamış bir savaşın fitilini ateşlemişlerdir. Dev uyanmakla kalmamış zulmün elçilerine meydan okumaya başlamıştır. Türkiye kendi ayakları üzerinde durabilecek kudrettedir. Türkiye kendi söküğünü dikebilecek durumdadır. Başkalarının ağzına bakma dönemi geride kaldı.

'TRUMP DÜNYA İÇİN TEHDİTTİR'

Trump, dünya için bir güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Dünya güvensizliğe teslim edilmiştir. Ülkeler birbirleriyle ilişkilerini diplomasi ile değil, tehdit diliyle yürütmeye başladı. S-400 bahanesiyle ortaya konulan yaptırım kartları, döviz kurlarındaki oynamalar açıkça bir meydan okuma ve düşmanlık emaresidir.

Türkiye tartışılan değil, tartışan bir ülke olmalıdır. Büyük kafaların büyük ülküleri vardır.

Trump ölçüyü çoktan kaçırmıştır.

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