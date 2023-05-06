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06 Mayıs 2023 Cumartesi 14:14:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 14:14:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den The Economist'e tepki: Türkiye'ye yön veremez, sömürgeleri yapamazlar

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İngiliz The Economist dergisi "Erdoğan gitmeli" diyormuş. Kimin gideceğini 14 Mayıs'ta gösterecek olan Türkiye'dir. Türkiye'ye yön veremezler, Türkiye'yi sömürge ülkesi haline getiremezler." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Balıkesir mitinginde açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Sevmek için yürek, sürdürmek için emek lazımdır. Bizde de milletimizi seven mangal gibi yürek, haklı mücadelemizi diri tutan müstesna bir emek vardır

Hedefleri yüksek olanların küçük hesapları olmaz. Başarmaya azmetmiş olanların karşısında hiçbir engel duramaz, hiçbir şer odak tutunamaz

İstikrar demek Balıkesir demektir. İstiklal demek Balıkesir demektir. Dün olduğu gibi bugün de istikbalin güvencesi Balıkesir'dir. Balıkesir zillete düşmedi, düşmeyecektir

Dünyaya istikamet verecek kudrette bir Türkiye'nin inşası, Türk İslam kültüründen feyzini alan, Türklük gururuyla bezenen fedakarlık numunesi bir ahlaki kucaklaşmayla mümkündür. Bu kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı'dır

Birlikte çok daha güzel günlere kavuşacağız, bundan emin olunuz. Ülkümüzden de ülkemizden de vazgeçmeyeceğiz

Yavrularımızı yetim bırakan katiller, İYİ Parti'yle emel ve hedef birliği içindedir. PKK, Kılıçdaroğlu'na aleni destektir. FETÖ, Kılıçdaroğlu'na siper olmuştur

(The Economist'e tepki) İngiliz The Economist dergisi "Erdoğan gitmeli" diyormuş. Kimin gideceğini 14 Mayıs'ta gösterecek olan Türkiye'dir. Türkiye'ye yön veremezler, Türkiye'yi sömürge ülkesi haline getiremezler

Türkiye'ye tuzak kuranlar 14 Mayıs'ta alt edileceklerdir. Türkiye'yi zillete düşürmek isteyenler 14 Mayıs'ta yenilecektir. Emperyalizmin kanlı ve kalleş fermanına ümit bağlayanlar, 2023'te kenara itilecektir

Kılıçdaroğlu ve Zillet İttifakı, milli güvenlik sorunudur. Bunlar Cumhuriyeti yıkmak için zalimlerden ihale almışlardır

Türkiye'de bulamadıklarını yabancı ülkede arayanlar, terör örgütlerine destek olanlar, ekmeğini yediği vatanını gittikleri ülkelerde şikayet edenler çok iyi bilsinler ki; doğru zaman, doğru adam, Recep Tayyip Erdoğan'dır

Cumhuriyet bedava kazanılmadı, işbirlikçi kalpazanlara asla bırakılmayacaktır. Cumhuriyetin sahibi Cumhur'dur, onuru Cumhur'dur, ömrü Cumhur'la kaimdir. Hiç kimse kendisine bir bekçilik görevi vehmetmemelidir.

Türkiye'nin dünya genelinde kutup yıldızı gibi parlaması için çabalayan sağlam iradeyle yan yanayız. Biz tam bağımsızlığımızı ve milli bekamızı son damlasına kadar koruyacak iman ve irade gücünün tarafıyız.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : devlet bahçeli balıkesir miting
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