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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İYİ Parti'ye çağrı: Ülke hayrına komşu olalım
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10 Ağustos 2023 Perşembe 23:26:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 23:26:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İYİ Parti'ye çağrı: Ülke hayrına komşu olalım

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslenen MHP lideri Bahçeli, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye yerel seçimlerde "ittifak" çağrısı yaptı.

CNN Türk'te açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Bahçeli, Akşener'e 'ittifak' çağrısı yaptı.

Akşener'e 24 Aralık 2020 tarihinde "evine dön" çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Bahçeli, bugün de benzer bir teklifte bulundu.

"KOMŞU OLALIM ÜLKE HAYRINA"

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e hitaben "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerini kullandı.
Etiketler : bahçeli mhp iyi parti akşener
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