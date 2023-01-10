Bahçeli'den CHP'ye bayrak tepkisi: Yalnızca skandal değil, suçtur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar...

Biz adımlarımızı adam gibi attıkça, önümüze engeller çıkmaktadır. Yürüdüğümüz her yol dikenlerle tuzaklanmıştır

53 yılını geride bıraktığımız siyasi mücadelemizin her etabı zorluklarla geçmiş, yürüdüğümüz her yol dikenlerle tuzaklanmıştır

Seçimler için vakit daraldıkça, zaman kısaldıkça hain proje elemanları, oyun uşakları birer birer deşifre olmaktadır

2023 seçimleri, üniter milli devlete sadakat besleyen Türkiye sevdalılarıyla, geleceklerini çözülmeye bağlayan federasyoncular arasında geçecektir

Türk milletiyle uğraşmanın bedelini çok ağır ödeteceğiz

Serok Ahmet'in, "cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar imza yetkisine sahip olacaktır" itirafı, 6'lı masanın perişanlığını belgelemiştir

Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin son kalesi, düşman karşısında atılacak son kurşunudur

Zillet İttifakı'nın siyasetsizliği ortadadır. Program, hedef ve vizyon yokluğu tescillenmiştir. Türkiye'ye bağlılıkları ise komalıktır

Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen Zillet partileri iflas bayrağını çekmişlerdir. Peki bugüne kadar ne görüştünüz? Boşa dönen değirmen taşı gibi patırtı gürültü çıkarmaktan başka bir şey yapmıyorlar

"Genel Başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacaktır" itirafı 6'lı masanın mahvı perişanlığını resmetmiştir

Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapan bölücü bir şahsın, parti binasındaki Türk bayrağını kaldırtması cinayettir, bayrağımıza adice bir hakarettir

(Sinan Ateş Cinayeti) Bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara tekrar haykırıyorum ki; Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır

Şeytan oradaysa iman buradadır. Hodri meydan! Biz adamı yüzünden, satılmışı da gözünden tanırız

(Sinan Ateş cinayeti) Menfur cinayetin içine dava arkadaşlarımızı çekmek isteyenlere eyvallah etmeyeceğiz. Cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor

(Sinan Ateş cinayeti) Sürecin titizlikle yapılması için takibe başladık. Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi

(Sinan Ateş Cinayeti) Hiç kimse aklından çıkarmasın kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz, unutmayacak. Azılı MHP düşmanları bu konuyu gerçek mecrasından saptırarak siyasi bir hesaplaşmaya çevirdiler

Azılı MHP düşmanları bu konuyu siyasi bir hesaplaşmaya çevirdi. Cinayeti müfterilik şovuna dönüştürmek için binlerce FETÖ hesabı açıldı. Sosyal medya saldırıları yoğun olarak yaşandı

PKK'nın boyunduruğuna girmiş bir partinin, bize parmak sallayıp sütten çıkmış ak kaşık pozu vermesi milletimizin aklıyla ve ferasetiyle alay etmektir. Çünkü CHP demek, HDP ve PKK ile koyun koyuna yatan parti demektir.

Bak Sn. Kılıçdaroğlu! Senin sağında solunda konuşlanan teröristlerle ülkücü Türk gençliğini sakın ola karıştırma. Sen ihanete el sallamış bir kimliksizsin, azılı katillerin dümen suyuna çoktan girmişsin

Türkiye'yi bir kavga iklimine çekmek için el ovuşturan kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. FETÖ ile Pensilvanya'da işbirliği yapıp Türkiye'de MHP'nin üzerine saldırmak isteyen kim varsa şerefsiz oğlu şerefsizdir.

MHP'yi uyuşturucu çeteleriyle, kiralık tetikçilerle, cinayet örgütleriyle eşitlemeye bir göstermeye aynı kazana atmaya niyetlenmiş buna heves etmiş kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir

MHP'yi mafya ile ilişkilendirmek başlı başına bir cürümdür. Ülkücünün mafyası olmaz. Ülkücüden vatan ve millet için delikanlı olur