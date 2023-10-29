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29 Ekim 2023 Pazar 11:15:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 11:15:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kaynak: AA

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın muazzam kıvancını ve müstesna kıymetini hak edilmiş bir milli gurur ile idrak ediyoruz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın muazzam kıvancını ve müstesna kıymetini hak edilmiş bir milli gurur ile idrak ediyoruz. Aziz Atatürk'ün liderliğinde az zamanda çok büyük işler yapan Milli Mücadele kuşağı, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'ni tam bir asır evvel cihana ilan ve ilam etmişlerdir. Cumhuriyet'in kuruluşu ve kurumsal içerik kazanması, aynı zamanda egemenliğin asıl ve asli sahibine aracısız geçişin de miladıdır."

Etiketler : mhp devlet bahçeli türkiye cumhuriyeti atatürk cumhuriyet
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