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06 Mayıs 2023 Cumartesi 17:16:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 17:16:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Zillet ittifakının tüm partileri Türkiye'nin karşısında mevzilendi

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Zillet ittifakının tüm partileri Türkiye'nin karşısında mevzilenmişlerdir. Zillet demek aşağılanmak ve küçülmek demektir. Türkiye zillete müstahak değildir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yalova'da vatandaşlara seslendi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarını vadediyorlar. Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar.

Zillet ittifakının tüm partileri Türkiye'nin karşısında mevzilenmişlerdir. Zillet demek aşağılanmak ve küçülmek demektir. Türkiye zillete müstahak değildir

Nereye gittiğini bilen bir geminin hızını kesecek bir rüzgar yoktur. Biz nereye gittiğimizi, nereye gideceğimizi, gidince ne yapacağımızı adımız gibi bilenlerdeniz. Biz Cumhur İttifakı'yız

İYİ Parti'ye ve diğerlerine oy veren vatandaşlarım sahte milletseverlik pozlarına aldanmamalıdır. Muhalefetin terör sevdası zillettir, muhalefetin yabancı hayranlığı rezalettir

Bunların hepsi zehirlidir, zillettir, ziyan içindedir. Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, insanımıza ve topraklarımıza musallat olanlar doğduklarına bin pişman edilecektir

Kim hangi oyunu oynarsa oynasın, ayrılmayacağız, ayrışmayacağız. Saflarımızı sıkı tutacağız, hep birlikte Kızılelma'ya doğru ilerleyeceğiz. 14 Mayıs'ta Cumhur'un muhteşem zaferine omuz vereceğiz

Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü kararlılıkla muhafaza edilecektir. Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonu hep birlikte gerçekleştirilecektir

Sanayide, üretimde, enerjide, tarımda, hayvancılıkta, ekonomik büyümede, yerli ve milli silah sanayinde gücüne güç katmış bir Türkiye için aziz milletim sıra sende

Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayattan çıkmasını arzuluyorlar. Hans'a, Jhonny'ye, Henry'ye azil milletin, aziz vatan evladı Cumhurbaşkanımız Recep'i ezdirmeyeceğiz. Onu kirletenlere söz hakkı tanımayacağız.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : devlet bahçeli yalova miting
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