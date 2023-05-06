MHP Genel Başkanı Bahçeli: Zillet ittifakının tüm partileri Türkiye'nin karşısında mevzilendi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Zillet ittifakının tüm partileri Türkiye'nin karşısında mevzilenmişlerdir. Zillet demek aşağılanmak ve küçülmek demektir. Türkiye zillete müstahak değildir." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yalova'da vatandaşlara seslendi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...
Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarını vadediyorlar. Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar.
Zillet ittifakının tüm partileri Türkiye'nin karşısında mevzilenmişlerdir. Zillet demek aşağılanmak ve küçülmek demektir. Türkiye zillete müstahak değildir
Nereye gittiğini bilen bir geminin hızını kesecek bir rüzgar yoktur. Biz nereye gittiğimizi, nereye gideceğimizi, gidince ne yapacağımızı adımız gibi bilenlerdeniz. Biz Cumhur İttifakı'yız
İYİ Parti'ye ve diğerlerine oy veren vatandaşlarım sahte milletseverlik pozlarına aldanmamalıdır. Muhalefetin terör sevdası zillettir, muhalefetin yabancı hayranlığı rezalettir
Bunların hepsi zehirlidir, zillettir, ziyan içindedir. Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, insanımıza ve topraklarımıza musallat olanlar doğduklarına bin pişman edilecektir
Kim hangi oyunu oynarsa oynasın, ayrılmayacağız, ayrışmayacağız. Saflarımızı sıkı tutacağız, hep birlikte Kızılelma'ya doğru ilerleyeceğiz. 14 Mayıs'ta Cumhur'un muhteşem zaferine omuz vereceğiz
Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü kararlılıkla muhafaza edilecektir. Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonu hep birlikte gerçekleştirilecektir
Sanayide, üretimde, enerjide, tarımda, hayvancılıkta, ekonomik büyümede, yerli ve milli silah sanayinde gücüne güç katmış bir Türkiye için aziz milletim sıra sende
Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayattan çıkmasını arzuluyorlar. Hans'a, Jhonny'ye, Henry'ye azil milletin, aziz vatan evladı Cumhurbaşkanımız Recep'i ezdirmeyeceğiz. Onu kirletenlere söz hakkı tanımayacağız.
Ayrıntılar geliyor...
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- "Artık Gabar terörle değil petrol rezervleriyle anılıyor"
- "Zillet ittifakının tüm partileri Türkiye'nin karşısında mevzilendi"
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