MHP Genel Başkanı Bahçeli "Yeni Yüzyılın Kara Kalem Sergisi"ni açtı

MHP Genel Merkezi'ndeki Ziya Gökalp Kültür ve Sergi Salonu'nda Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen hazırlanan serginin açılışını gerçekleştiren Bahçeli, eserleri inceleyerek partililerle bir süre sohbet etti.

17 Aralık Pazar gününe kadar gezilebilecek serginin açılışına, MHP genel başkan yardımcıları İsmail Özdemir, Feti Yıldız, Sadir Durmaz, Mevlüt Karakaya, Bahadır Bumin Özarslan, Filiz Kılıç ve Mustafa Kalaycı ile Merkez Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.