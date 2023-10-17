MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Dava arkadaşlarında kader de paylaşılır, keder de. Başkaları gibi siyasi ihtirasların peşinde koşmadık, koşmayız. Mesele Türkiye ve Türk milleti oldu mu hiçbir şeyde sınır tanımayız

14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin muazzez sonucunu, 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimleriyle perçinleyip Türkiye Yüzyılı'nın inşa ve ihya mücadelesine koyulacağız

Cumhur İttifakı olarak, Cumhuriyetin yeni yüzyılında Türkiye Cumhuriyeti'ni çağın üzerine sıçratacağız. Yeni bir Türk mucizesine birlikte imza atacağız

Türk milliyetçiliği, çağın içinden çağlar üstü bakabilme misyonundan bakabilmenin meşalesidir

Başkaları gibi çıkarların peşinde, siyasi ihtirasların peşinde koşmadık. Mesele Türkiye ve Türk milleti oldu mu hiçbir şeyde sınır tanımayız

Milliyetçi Hareket partisi ve Cumhur İttifakı olarak insanımızla iç içeyiz, aynı istikametin rotasındayız. Hayatın her anında insanımızla buluşuyoruz

400 yılı aşan bir süre hakimiyetimiz altında adalet, şefkatle yönetilen haremi şerifimizin kalpgahı Kudüs, 9 Aralık 1917'de İngilizler tarafından işgal edilmişti. O gün bugündür Kudüs ağlıyor, Gazze ağlıyor

Kudüs, mukaddesatımızın namus kilididir. Gitti demekle gitmez, düştü demekle düşmez, İsrail'in demekle bu tartı bu sikleti çekmez, çekemeyecektir. Sanmasınlar sadece Kudüs, Gazze İslam'dır. Buraların dağı İslam'dır, taşı İslam'dır ve koruyucusu Allah'tır

Tüm sivil ve masumlar kurşunların, bombaların barbar saldırıların canlı hedefidir. İsrail hunhar saldırılarına hız kesmeden devam etmektedir. Dökülen kanlardan, işlenen cinayetlerden, gasp edilen haklardan başka bir şey neredeyse kalmamıştır

İnsanlığın gözü önünde toplu katliam yapılmaktadır. Tek dişi kalan sözde medeni ülkeler sırayla İsrail'in arkasında toplanmıştır. Yeri geldiğinde mangalda kül bırakmayan insan hakları savunucuları, soruyorum alayınıza neredesiniz?

Gazzeli masumlar aç ve açıktadır. Yüzbinlerce Gazzeli Mısır'a doğru sürülmektedir. Konu Türk olunca, konu Müslüman olunca hatırlanmayan insan hakları gerçek manada kimlerin güdümündedir?

Bak Sayın Kılıçdaroğlu, sen de iyi biliyorsun ki, Türkiye'ye gayrimeşru yabancı postalların ayak basması gibi bir şey yoktur. Şayet olursa verilecek sadece bir canımız vardır onlar da vatana, millete bin defa feda olsun

Sayın Kılıçdaroğlu, sizinkiler (HDP) niye boş durmuyor? Kaçak göçek dağa çıkmanın hesabını yapıyor fakat hamdolsun bizim kahramanlarımız da nefes aldırmıyor

Ayrıntılar geliyor...