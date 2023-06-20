"Üniversite sınavını kaldıracağımız günler çok uzak değil"

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavını kaldıracağımız günler çok uzak değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Nazarımızda Türk gençliği güzel ahlakın güven veren, aklın, güçlü amaç ve arzuların, pırıl pırıl parlayan kutup başıdır

Biliyor ve inanıyorum ki Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmanın koçbaşı gençlerdir.

Parti olarak rehavete kapılamayız. Atalete rağbet edemeyiz. Siyasi çalışmaları rölantiye alamayız. Hız kesmeden sahadaki faaliyetlerimize devam edeceğiz

Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir

14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde elde edilen demokratik başarıyı mahalli idarelerle perçinlemek, Türk ve Türkiye Yüzyılı'na ivme vermek boynumuzun borcudur

MHP yeni kabinenin ekonomi politikalarına ve enflasyonla mücadele kararlılığına güvenmektedir

Dünyadaki trendin aksine Türkiye ekonomisi 11 çeyrektir büyümektedir. Bizim görüşümüze göre ekonomik adalet ve özgürlük taviz verilmemesi gereken ilkeler olmalıdır

Muhalefet partilerinin ekonomideki temelsiz iddiaları faydasız ve sonuçsuzdur. Muhalefet partilerinden hiçbir yol olamaz olmayacaktır

Türkiye Cumhuriyetini hak ettiği gelişmişlik düzeyine biz çıkaracağız. Türkiye'yi lider ülke seviyesine biz taşıyacağız

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk milletinin demokratik ve şaşmak tercihidir. Buna meydan okuyanlar millet tanımaz odaklardır

Biz mazlum Filistinlilerin her zaman yanında olduk ve bu konuda tarafımızı netleştirdik. Sayın Abbas, Uygur Türklerine terörist demek haksızlıktır, rezalettir, melanettir

Terör Doğu Türkistan'da değil Kandil'dedir, Suriye'nin kuzeydoğusundadır. Herkesi uyarıyorum, Türk'e kefen biçmenin sonu korkunçtur

İsviçre'nin Zürih kentinde PKK'lı alçaklar tarafından düzenlenen hain gösteriyi ve buna sessiz kalanları lanetliyorum

Ayrıntılar geliyor...