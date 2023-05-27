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27 Mayıs 2023 Cumartesi 16:05:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 16:05:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'de demokrasi, bütün kurum ve kurallarıyla birlikte saat gibi çalışmaktadır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Tek adam rejiminde bir seçimin ikinci tura kalması diye bir şey asla söz konusu değildir. Türkiye'de demokrasi, bütün kurum ve kurallarıyla birlikte saat gibi çalışmaktadır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Etimesgut mitinginde konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Tek adam rejiminde bir seçimin ikinci tura kalması diye bir şey asla söz konusu değildir. Türkiye'de demokrasi, bütün kurum ve kurallarıyla birlikte saat gibi çalışmaktadır

İttifakımız ihanetlere karşı her zaman sur örmüş, set çekmiş, baraj olmuştur

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : devlet bahçeli ankara miting
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