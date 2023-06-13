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13 Haziran 2023 Salı 10:59:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 10:59:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır

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Milliyetçi hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli konuşmasında, 'Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır. Dipsiz anlaşmazlıklar, sert gerilimler raf ömrünü doldurmuştur.' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşuyor.a

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır. Dipsiz anlaşmazlıklar, sert gerilimler raf ömrünü doldurmuştur.

Milletimiz 2 seçimde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni teyit ve tescil etmiş, parlak geleceğini bu sistemsel mimaride gördüğünü iyice netleştirmiştir

Önümüzdeki dönem Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma dönemidir

Küresel mihrakların arkasına saklanıp, istismar ve ihanet masasına oturanlar yanılmış, yabancılaşmış, yanlışa ve yalana gömülmüş, yıkılmış, viraneye dönüşmüştür

Siyaset şöhret ve servet ikmali için bir fırsat şantiyesi, bir çıkar santrali hiç değildir

Bizim çürüklerle yolumuz da yönümüz de ayrıdır. Verdiğimiz mücadelenin büyüklüğünü anlamak için tahammül ettiğimiz zorluklara bakılması yeterli olacaktır

Ülkemizin kaynaklarında gözü olan uluslararası sermayenin, küresel mihrakların ve yerli işbirlikçilerinin baskı ve dayatmaları birer birer aşılmıştır

Baharı getireceğiz diyenlerin şimdi damı karla kaplanmış, ne Pensilvanya'da ne Kandil'de güneş açmıştır

Boyalı medyanın kirli manşetlerini yendik, kiralık anket şirketlerinin kuyruklu yalanlarını ezip çiğnedik. Tuzak kurdular bozduk. Çöktü dediler dimdik durduk

Küresel ekonomideki patinajlar siyasi ve sosyal bünyede derin çatlaklara neden olmaktadır

Türkiye böylesi bir alacakaranlık dünya panoraması karşısında önümüzdeki yüzyıla damga vurmanın hedefindedir

Siyaseti kör dövüşüne çevirmekten uzaklaşmalıyız. Milletimiz bizden hizmet bekliyor. Kenetlenmeyi ve kucaklaşmayı sağlamalıyız

Köylülerimizi suçlamak, aşağılamak, horlamak demokrasiye, milli iradeye, insani değer ve mirasa saldırıdır ve failin derhal özür dilemesi lazımdır

Etiketler : devlet bahçeli meclis grup toplantısı mhp
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