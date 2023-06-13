MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır
Milliyetçi hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli konuşmasında, 'Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır. Dipsiz anlaşmazlıklar, sert gerilimler raf ömrünü doldurmuştur.' ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşuyor.a
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...
Türkiye siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır. Dipsiz anlaşmazlıklar, sert gerilimler raf ömrünü doldurmuştur.
Milletimiz 2 seçimde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni teyit ve tescil etmiş, parlak geleceğini bu sistemsel mimaride gördüğünü iyice netleştirmiştir
Önümüzdeki dönem Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma dönemidir
Küresel mihrakların arkasına saklanıp, istismar ve ihanet masasına oturanlar yanılmış, yabancılaşmış, yanlışa ve yalana gömülmüş, yıkılmış, viraneye dönüşmüştür
Siyaset şöhret ve servet ikmali için bir fırsat şantiyesi, bir çıkar santrali hiç değildir
Bizim çürüklerle yolumuz da yönümüz de ayrıdır. Verdiğimiz mücadelenin büyüklüğünü anlamak için tahammül ettiğimiz zorluklara bakılması yeterli olacaktır
Ülkemizin kaynaklarında gözü olan uluslararası sermayenin, küresel mihrakların ve yerli işbirlikçilerinin baskı ve dayatmaları birer birer aşılmıştır
Baharı getireceğiz diyenlerin şimdi damı karla kaplanmış, ne Pensilvanya'da ne Kandil'de güneş açmıştır
Boyalı medyanın kirli manşetlerini yendik, kiralık anket şirketlerinin kuyruklu yalanlarını ezip çiğnedik. Tuzak kurdular bozduk. Çöktü dediler dimdik durduk
Küresel ekonomideki patinajlar siyasi ve sosyal bünyede derin çatlaklara neden olmaktadır
Türkiye böylesi bir alacakaranlık dünya panoraması karşısında önümüzdeki yüzyıla damga vurmanın hedefindedir
Siyaseti kör dövüşüne çevirmekten uzaklaşmalıyız. Milletimiz bizden hizmet bekliyor. Kenetlenmeyi ve kucaklaşmayı sağlamalıyız
Köylülerimizi suçlamak, aşağılamak, horlamak demokrasiye, milli iradeye, insani değer ve mirasa saldırıdır ve failin derhal özür dilemesi lazımdır
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