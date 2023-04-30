MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 14 Mayıs'ta yırtılıp atılacaktır
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 14 Mayıs'ta yırtılıp atılacaktır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük'te '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde konuştu.
MHP Lideri Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar...
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 14 Mayıs'ta yırtılıp atılacaktır
Terörü bitirmiş, işsizliği yenmiş, enflasyonu düşürmüş, her insanı şefkatle kucaklamış bir Türkiye gerçeğine hep birlikte ulaşacağız. Çok çalışacağız, hiçbir bahaneye sığınmadan geceyi gündüze katacağız
Varsın birileri teröristleri, örgütleri, 7 düveli yanına alsın. Hiç fark etmez çırpınışları boşuna ve beyhudedir. Hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz
"Geliyor gelmekte olan" masalını anlatan, "Sana söz" aldatmasıyla avunan münafık müfterislere sesleniyorum; Nereye geliyorsunuz? Kiminle gelmeyi düşünüyorsunuz? "Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var." diyoruz
Toplumsal huzurun artmasını, yoksulluğun azalmasını, her bakımdan içeride huzurlu, dışarıda kudretli bir ülke gerçeğinin tesis edilmesini hedefliyoruz
Statiko özlemi çekenler hayal kırıklığı içindedir. Kriz ve kaostan nemalanan çevreler irtifa ve zemin kaybetmiştir
Parlamenter sistem demek, siyasi anlaşmazlık ve kriz demektir. Parlamenter sistem demek koalisyon, kargaşa, huzursuzluk ve umutsuzluk demektir
Bunlarda gelecek yoktur, bunlara teslim edilecek bir ülke yoktur. Bunların sonucu da, sonu da yoktur
Cumhur İttifakı, 85 milyon Türk vatandaşının gurur duyacağı, birlikte ve beraberce huzur ve ekonomik gelişmişlik içinde yaşayacağı "Küresel Güç Türkiye"nin mimarı olacaktır. Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlığı bu yüzdendir
Ne CHP eski CHP'dir, ne İYİ Parti yerli ve millidir. Ne de Türk milleti zillete müsaade edecektir. Türkiye Cumhuriyeti'ni hak ettiği gelişmişlik düzeyine biz çıkaracağız
Ayrıntılar geliyor...
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