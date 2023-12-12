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12 Aralık 2023 Salı 14:24:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 14:24:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk sporunun birkaç provokatöre teslim olmamasını yürekten ümit ediyorum

Kaynak: AA

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, hakem Meler'in uğradığı saldırıya ilişkin, "Yapılan şedit saldırıyı kınıyor, saldırganların ve dün akşamki ortama çanak tutan provokatörlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'in uğradığı saldırıya ilişkin, "Söz konusu müsabakanın hakemi Sayın Halil Umut Meler'e yapılan şedit saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların ve dün akşamki ortama çanak tutan provokatörlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor futbol müsabakasının bitiminde sahaya hışım ve hınçla giren MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı'nın görevli hakeme yumruklu saldırısı ve müteakiben meydana gelen ilave şiddet sahnelerinin milleti derinden yaraladığını ve Türk sporuna gölge düşürdüğünü belirtti.

Bahanesi ne olursa olsun asla tasvip edilmeyecek bu ilkel görüntülerin aynı zamanda toplumsal huzur ve güvenliği de sarstığını bildiren Bahçeli, "Söz konusu müsabakanın hakemi Sayın Halil Umut Meler'e yapılan şedit saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların ve dün akşamki ortama çanak tutan provokatörlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.

"TÜRK SPORUNUN BİRKAÇ PROVOKATÖRE TESLİM OLMAMASINI YÜREKTEN ÜMİT EDİYORUM"

Türk futbol hayatının şikeyle, şiddetle, sinir nöbeti geçiren ve illegal fonlara adı karışan kuşkulu isimlerle anılmasının esef ve endişe verici bir tabloyu ortaya çıkardığını aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

"Ahlaklı insan, sorumluluk düzeyi yüksek insan demektir. Sporun ahlak, barış ve kardeşlik doğasına muhalif faillerin ve sancılı gelişmelerin sürekli mesafe alması, bununla mündemiç sosyal bir içerik kazanması Türkiye'yi zora sokacaktır. Buna karşı verilecek mücadele de haklı ve meşru bir mücadeledir, milli birlik ve dayanışma ruhumuza hiç kimse, hiçbir surette kast edemeyecektir. Şu anda akli selime, itidale, sükunete, sağduyuya ve sorumluluk anlayışıyla hareket etmeye çok ciddi ihtiyaç vardır. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelenme kararıyla birlikte, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin, hakemlerin maçlara çıkmama çağrısının tekrar gözden geçirilmesini, Türk sporunun birkaç provokatöre teslim olmamasını yürekten ümit ediyorum.

Yaşanan bu krizi, Türk sporu ve futbolu için bir fırsata çevirmek mümkündür. Kaynaşıp kucaklaşarak, sevgi ve saygı içerisinde, dostluk ve centilmenlik etrafında kenetlenerek sahaları tribünlerle birlikte şölen ortamına, bayram ve bahar havasına dönüştürmek hedefimiz ve haysiyet görevimizdir. Sorunlardan kaçarak çözüm bulamayız, sürgülü kapıları, kilitli gönülleri açamayız. Gün bir olma günü, kardeş olma günü, hoşgörü günüdür."

Etiketler : devlet bahçeli hakem saldırı halil umut meler
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