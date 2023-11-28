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MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
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28 Kasım 2023 Salı 10:40:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 10:40:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.

Etiketler : mhp devlet bahçeli grup toplantısı
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