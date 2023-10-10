MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Ne zaman ecdadımız Filistin topraklarından çekilmiş, ne zaman fitne, ihanet çevikleşmiş işte o zaman kriz, kavga dalga dalga büyüyerek bugünlere kadar gelmiştir. Filistin sorunu, içinden çıkılması çok zor bir girdaba sürüklenmiştir

Filistin sorunu aynı zamanda bölgesel barış ve istikrarı zedelemiş, dahası dünyanın huzur ve güvenliğini tehdit eden bir seviyeye gelmiştir

İki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması, kanın durması neredeyse ham bir hayaldir. Adil ve kalıcı bir barış zemininin inşasını sağlayacak dirayet ve feragat karşılıklı olarak gösterilmediği müddetçe İsrail-Filistin sorununda bir arpa boyu mesafe alınması imkansızdır

İsrail, yıllarca Filistinli kardeşlerimize zulmetmiştir. Yıllarca insafsızca saldırmıştır, dünyanın gözü önünde tarifi olmayan insanlık suçları işlenmiştir. Uluslararası hukuk çiğnenmiş, BM (Birleşmiş Milletler) kararları yok sayılmıştır

ABD'nin Doğu Akdeniz'e uçak gemisi göndermek yerine dostluk ve müttefiklik ilişkileri kapsamında Türkiye'nin barışçıl çabalarını anlayıp desteklemesi bölge ve dünya huzuruna saygın bir destek olarak yankı bulacaktır

Hamas'ın saldırı hazırlığından İsrail'in neden haber alamadığını, çatışmaların arka planında siyasi bir kurgunun bulunup bulunmadığını tartışanlar Filistin davasını anlamak istemeyen melez zihniyetlerdir

Diplomasi ve diyalog kanallarının aktif hale getirilmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı kararlar desteklenmeli ve sahiplenilmelidir. Ayrıca Birleşmiş Milletler acilen devreye girmelidir

İsrail-Filistin arasındaki geniş çaplı krize sağduyu ile yaklaşmak, bir an evvel arabulucuları devreye sokmak uluslararası toplumun acil gündemi olmalı

Daha adil, daha eşitlikçi, daha güvenli, daha hakkaniyetli, daha özgür bir dünya mimarisi için ortak akıl ve ortak gelecek çerçevesinde kenetlenmenin bir fırsat olduğu kanaatindeyiz

Dayanışma ve yardımlaşma değerlerini en yükseğe taşıyarak vahdet ilkesini geleceğe yönelik insani, İslami bir sorumluluk olarak hayatımıza ve diğer hayatlara aktarma becerisini göstermeliyiz

Adam gibi adam olmadıkça, içi ve dışı bir Müslüman Türk gibi yaşamadıkça, hakiki manada Allah'ı ve var oluşu tanımadıkça huzur bize hep Kaf Dağı'nın ardından seslenecek, sesini duysak da vuslatımız hayalde kalacaktır

100'üncü yıldönümüne yaklaştığımız cumhuriyetimiz; kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sesi, tarihteki Türk devletlerinin de son halkasıdır. Kurtuluşun ve kuruluşun beşeri kaynağı Türk milletidir

Terör örgütlerini besleyip palazlandıran, eğitip donatan küresel emperyalizmin hedef ülkesi Türkiye'dir

Bölücü terör örgütü PKK'nın 1 Ekim Ankara saldırısından sonra sınır ötesine düzenlenen operasyonların arkasındayız. Türkiye'ya saldırmanın ödenecek bir bedeli vardır. Türk milletinin huzur ve güvenliğini bozma emelinin mutlaka ağır sonuçları olacaktır

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde ne işi vardır. Petrol kuyularının etrafında teröristleri nöbete dikerek varmak istediği yer neresidir

Ne yazık ki ABD, PKK/YPG ile aynı deliktedir, aynı hizadadır, aynı hedeftedir, aynı kümededir. Bu tablodan çıkan ilk netice art niyetliliktir

Ayrıntılar geliyor...