"Soysuzluktur, edepsizlikti"

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09 Kasım 2021 Salı 11:30:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 11:49:00

Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'a Bahçeli'den sert tepki: Soysuzluktur, edepsizliktir

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Şehit ağabeyine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a sert tepki gösteren Bahçeli, "Bir şehidimizin bacısına küfretmek soysuzluktur, düşman dilidir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

BAHÇELİ'NİN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Atatürk milletin arasına nifak sokanlara mücadeleye öncelik vermiştir

Türk milleti hiçbir güce eğilmeyecektir, şer odaklarının heveslerini kursaklarında bırakacaktır

Türk milleti şehidi ile gazisi ile yazılıp yazılmamış destanlarla mücadelesini göstermiştir

Türkiye'nin ayağından çekip çekiştirenler boş durmuyorlar yıkım ve ihanet lobisi oldukça faaldir

Türk milletinin sırtına hançer saplamak için fırsat arayanlar her karanlık yola her kirli yönteme müracaat ediyor

CHP yönetimi PKK'ya 'evet' Türkiye'ye 'hayır' demiştir. Kılıçdaroğlu ve yönetiminin ne yatacak ne de sığınacak yeri kalmıştır

PKK'nın avcuna düşen CHP'nin hali utanç vesikasıdır. Kılıçdaroğlu'nun yolları Kandil'e açılmıştır

Kılıçdaroğlu senin karşı çıktığın bizim kabul ettiğimiz tezkere sayesinde teröristleri Allah'ın izniyle yok edeceğiz

Sayın Kılıçdaroğlu, Kandil yuva değil, mağara delikleri vardır. Senin karşı çıktığın tezkere sayesinde teröristleri o deliklerde yok edeceğiz

Muhalefet etmek her adımı kundaklamak değildir. Demokrasilerde muhalefet görevi ahlaki sınırlar dahilinde yerine getirir

Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere gönderdiği mektup siyaset krizidir, 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir

Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere gönderdiği mektup siyasi krizdir. Buram buram ihanet kokan bu mektup, bir rezalettir. Gayri millidir

(Kılıçdaroğlu'nun elçilere mektubu) Demokrasiye kara çalmış, leke sürülmüştür. Bu mektup bir rezalettir. Zillet ittifakının yama tutmadığı ortaya çıkmıştır

CHP Genel Başkanı'nın yabancı sefirlere, Türkiye'nin iç meselesi olan bir projeyle ilgili mektup yazıp, casusluğa heves etmesi hangi aklın ürünü, kimin teklini ve kimlerin tertibidir

Kılıçdaroğlu sen ne hallere düştün? Seni ele geçiren irade kimdir? İtiraf et de elinden tutalım

Kılıçdaroğlu, eğer kendine güveniyorsan HDP'li yoldaşlarının karşısına dikil de Kandil'i yerle yeksan edeceğini söyle

Zillet ittifakının dikişleri sökülmüş, yama tutmadığı ortaya çıkmıştır

CHP, HDP ve diğerleri istedikleri kadar tezkereye hayır desinler yararsızdır, sonuçsuzdur. Terörün kökünü kurutacağız

Milli güvenliğimize diş bileyen, suikast düzenleyen kim olursa olsun bedelinin en ağır şekilde ödeyecektir. Tezkere kararı açıktır

Terör örgütleri için artık hiçbir yer emniyetli değildir. Gerekirse Kandil'e bir Türk Bayrağı dikilmeli ve bir şafak vakti hainler saklandıkları bütün inlerde basılmalıdır

Türkiye her tarafından kuşatılmıştır. Ancak biz zalime diz çökmeyeceğiz

Bir şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir. Bu edepsizlik ve kansızlık hepimizin yüreğini dağlamıştır

Şehidimizin bacısına küfreden alçağa CHP'den tepki gelemedi. CHP sözcüleri size ne oldu? Hangi masa altında saklandınız?

Etiketler : mhp devlet bahçeli grup toplantısı
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