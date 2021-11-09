"Soysuzluktur, edepsizlikti"

Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'a Bahçeli'den sert tepki: Soysuzluktur, edepsizliktir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Şehit ağabeyine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a sert tepki gösteren Bahçeli, "Bir şehidimizin bacısına küfretmek soysuzluktur, düşman dilidir." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.
BAHÇELİ'NİN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;
Atatürk milletin arasına nifak sokanlara mücadeleye öncelik vermiştir
Türk milleti hiçbir güce eğilmeyecektir, şer odaklarının heveslerini kursaklarında bırakacaktır
Türk milleti şehidi ile gazisi ile yazılıp yazılmamış destanlarla mücadelesini göstermiştir
Türkiye'nin ayağından çekip çekiştirenler boş durmuyorlar yıkım ve ihanet lobisi oldukça faaldir
Türk milletinin sırtına hançer saplamak için fırsat arayanlar her karanlık yola her kirli yönteme müracaat ediyor
CHP yönetimi PKK'ya 'evet' Türkiye'ye 'hayır' demiştir. Kılıçdaroğlu ve yönetiminin ne yatacak ne de sığınacak yeri kalmıştır
PKK'nın avcuna düşen CHP'nin hali utanç vesikasıdır. Kılıçdaroğlu'nun yolları Kandil'e açılmıştır
Kılıçdaroğlu senin karşı çıktığın bizim kabul ettiğimiz tezkere sayesinde teröristleri Allah'ın izniyle yok edeceğiz
Sayın Kılıçdaroğlu, Kandil yuva değil, mağara delikleri vardır. Senin karşı çıktığın tezkere sayesinde teröristleri o deliklerde yok edeceğiz
Muhalefet etmek her adımı kundaklamak değildir. Demokrasilerde muhalefet görevi ahlaki sınırlar dahilinde yerine getirir
Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere gönderdiği mektup siyaset krizidir, 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir
Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere gönderdiği mektup siyasi krizdir. Buram buram ihanet kokan bu mektup, bir rezalettir. Gayri millidir
(Kılıçdaroğlu'nun elçilere mektubu) Demokrasiye kara çalmış, leke sürülmüştür. Bu mektup bir rezalettir. Zillet ittifakının yama tutmadığı ortaya çıkmıştır
CHP Genel Başkanı'nın yabancı sefirlere, Türkiye'nin iç meselesi olan bir projeyle ilgili mektup yazıp, casusluğa heves etmesi hangi aklın ürünü, kimin teklini ve kimlerin tertibidir
Kılıçdaroğlu sen ne hallere düştün? Seni ele geçiren irade kimdir? İtiraf et de elinden tutalım
Kılıçdaroğlu, eğer kendine güveniyorsan HDP'li yoldaşlarının karşısına dikil de Kandil'i yerle yeksan edeceğini söyle
Zillet ittifakının dikişleri sökülmüş, yama tutmadığı ortaya çıkmıştır
CHP, HDP ve diğerleri istedikleri kadar tezkereye hayır desinler yararsızdır, sonuçsuzdur. Terörün kökünü kurutacağız
Milli güvenliğimize diş bileyen, suikast düzenleyen kim olursa olsun bedelinin en ağır şekilde ödeyecektir. Tezkere kararı açıktır
Terör örgütleri için artık hiçbir yer emniyetli değildir. Gerekirse Kandil'e bir Türk Bayrağı dikilmeli ve bir şafak vakti hainler saklandıkları bütün inlerde basılmalıdır
Türkiye her tarafından kuşatılmıştır. Ancak biz zalime diz çökmeyeceğiz
Bir şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir. Bu edepsizlik ve kansızlık hepimizin yüreğini dağlamıştır
Şehidimizin bacısına küfreden alçağa CHP'den tepki gelemedi. CHP sözcüleri size ne oldu? Hangi masa altında saklandınız?