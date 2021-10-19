VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump Kongre baskınıyla ilgili belgelerin gizlenmesi için dava açtı
Afrika'daki dörtlü zirve sonrası bildiri: Terörle mücadele vurgusu
AB Komisyonu: Türkiye kilit önemde ortak olmaya devam etmekte
ABD'de alev topuna dönen uçaktan 21 kişi sağ çıktı
IMF: Afganistan ekonomisi yüzde 30 daralabilir
Türkiye'de vaka sayısı 30 binin üzerinde
Antwerp-Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye karşıtı bildiriye sert tepki!
Bakan Varank, Türkiye'nin ilk yerli ve milli şanzımanını tanıttı
Bakan Özer'den eski Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz için başsağlığı mesajı
Mardin'de kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı
Türk askerinin Mali ve Orta Afrika'daki görev süresi uzatıldı
Başkan Erdoğan: 3 ülkeye aşı bağışında bulunacağız
TÜGVA'dan yönetici ve çalışanlarıyla ilgili çirkin iftiralara tepki
Polisi metrelerce sürüklemişti... CHP'li Bülent Sadıkoğlu tutuklandı
"Küresel sorunlar, küresel çözümler gerektiriyor"
Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz çıkışı!
Alman Bild gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni tacizden kovuldu
Enerji krizinden çıkmak için Türkiye'yi seçtiler!
Lakerda 2 kiloluk kavanozlarda 400 liraya satışa çıktı
Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı
8 bin yıl öncesine ait! Yassıtepe höyüklerindeki kazıda bulundu
Fransız tarihçi uyardı! "Macron'un Türkiye takıntısı hata yaptırıyor"
Camiye saldırının görüntüleri ortaya çıktı
19 Ekim 2021 Salı 13:01:00 - Güncelleme:19 Ekim 2021 Salı 14:58:00

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Demirtaş tepkisi

ABONE OL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, 'Kılıçdaroğlu utanmadan 'Neden hapisteler?' diye soruyor. Osman Kavala Soros'çudur, Selahattin Demirtaş teröristtir. Bir teröristin yeri ise demir parmaklıkların ardıdır' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Zillet İttifakı havanda su dövmüş, Cumhur İttifakı milletle kenetlenmiştir.

Cumhur İttifakı çiftçi dostu, Cumhur İttifakı esnaf sevgisi ile doludur.

Dar gelirli vatandaşlarımızı, asgari ücretle geçinen milyonlarca kardeşimizi, üreten insanlarımızı boğmayacak, daraltmayacak bir vergi sistemi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Herkesin gelir gücüne göre vergi ödediği adil bir sistem esas olmalıdır. Verginin üretim ve istihdam üzerindeki etkisi ile sosyal yönü birlikte değerlendirilmelidir. Vergi sistemi dinamik bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Millet ne istiyor ise onu yapacağız. Çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. İstismarcılara izin vermeyeceğiz. İnkarcılara pirim vermeyeceğiz. İhanetin belini kıracağız.

Siyasi kriz çıkarmakla meşgul olan siyasi partiler milletimiz tarafından not edilmektedir. Ortada bir kriz yoktur. Olsa da bundan memnun olamayız. Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olarak hesap vermemiz gerekiyorsa bunu da seve seve veririz.

Biz krizlerin ortağı değil, insanımızın ortağıyız. Cumhur İttifakı'nın yılmaz ortağıyız.

"KILIÇDAROĞLU ABUK SABUK KONUŞUYOR"

Bir süredir İstanbul'un bazı ilçelerinde kağıt toplayıcı kardeşlerimiz ile ilgili istenmeyen şeyler yaşandığını görüyoruz. Bunu da Kılıçdaroğlu'nun kaşımaya çalıştığını görüyoruz. Kılıçdaroğlu garibanın yanında olduğunu söylüyor. Buna kendisi bile inanmıyor, kimseyi de inandıramıyor.

Çalışanın iyisi kötüsü olmaz. Rızkın iyisi kötüsü olmaz. Kağıt toplayıcı kardeşlerimizi rahatlatmak değil, daha insani şartlarda çalışmalarını sağlamaktır. Kılıçdaroğlu abuk sabuk konuşacağına bu işin kaynağına inmelidir. Biz bunun derinliğini 2010 yılında görmüştük. Okulsuz her köye bir okul kampanyası başlatmıştık.

Kılıçdaroğlu'nun sözü kaymak tabakanın sözüdür. Bu zihniyet sahipleri sırça köşklerde samanlık türküsü söyler.

Kılıçdaroğlu ve İP'çi yoldaşları garibanın değil, gaddarların, bölücülerin yanındadır.

"DEMİRTAŞ TERÖRİSTTİR YERİ DEMİR PARMAKLIKLARIN ARKASIDIR"

Kılıçdaroğlu millet adına adalet istediğini açıklamış, sonunda da hainlerin isimlerini peş peşe sayarak ifşa etmiştir. Kavala ve Demirtaş neden hapiste demiş? Kavala Sorosçu'dur. Demirtaş ise teröristtir, yeri de demir parmaklıkların arkasıdır.

Cesaretin varsa bu soruyu şehit babalarının gözlerine de bakarak sor!

BÜROKRRASİYE TEHDİTE TEPKİ: ATEŞ OLSAN CÜRMÜN KADAR YER YAKARSIN

Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye tehdit mesajı vesayetçi bir yaklaşımdır. Süre doldu, bir günde geçti. Sayın Kılıçdaroğlu ne oldu? Heyben doldu mu? Başın göğe erdi mi? Bu üslubun faili ateş olsa cürmü kadar yer yakacatır.

Kılıçdaroğlu bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yormalıdır. Bu şahıs sadece boş zamanlarında belediye binası ve İstanbul'a uğradığını görüyoruz. Bu şahıs il il kapı kapı gezmektedir. Bu şahıs neyi planlamaktadır? Birbirinize çalım atmak için fırsat kollayan curcuna ittifakına Türkiye teslim edilir mi?

"TÜRKİYE GÜDÜMLÜ BİR ÜLKE OLAMAZ"

Yunanistan Türkiye'yi hedef alan her olayda çıban başı olarak karşımıza çıkmaktadır. Cumhurbaşkanımızı hedef alan haberin de Yunan medyasından çıktığı görülmektedir. Sandıkta bulamadıklarını zorla elde etmeye niyetlenenler önce bizim bedenlerimizi çiğnemelidir. Türkiye güdümlü bir ülke olamaz.

"AFGANİSTAN'DAKİ BOMBALI SALDIRI EMPERYALİST BİR SENARYODUR"

Şiileri hedef alan bombalı saldırıların asıl hedefi Afganistan'ı etnik bir çatışmaya, kaosa sürüklemektir. Bildik ve tanıdık emperyalist bir senaryodur.

Ankara ile Kabil arasında kurulan diyalog köprüsü çok yararlı sonuçlar doğuracaktır. Düzensiz göç konusu milli beka meselesidir.

"AÇIKÇA SÖYLÜYORUM; NATO İÇİNDE TÜRKİYE'YE SİPER KAZILMAKTADIR"

Trakya'dan Girit'e kadar bazı hava, deniz ve kara alanları ABD'nin faaliyetlerine açılacaktır. Açıkça söylüyorum; NATO içinde Türkiye'ye siper kazılmaktadır. Ege ve Doğu Akdeniz'de mayın döşenmektedir. Türkiye'ye gözdağı verilmektedir, Türkiye tehdit edilmektedir. Alayına birden hodri meydan diyoruz.

Bu jeopolitik bir kumardır. Yunanistan dış politikasını askeri ve agresif bir hale getirmenin peşindedir. ABD dostluk ve müttefiklik ile bağdaşmayan her ağın içindedir. Irak'ın kuzeyi ile Suriye'nin kuzeyi mutlak suretle temizlenmelidir.

Etiketler : MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısı
Hamlet dizisine görkemli gala

Hamlet dizisine görkemli gala
Sürpriz buluşma!

Sürpriz buluşma!

Dijitalde kamera karşısına geçecek

Dijitalde kamera karşısına geçecek
Sürpriz aşk

Sürpriz aşk
Sevgiliye doğum günü partisi

Sevgiliye doğum günü partisi
İnzivaya çekiliyor

İnzivaya çekiliyor
Dövüş dersleri aldı

Dövüş dersleri aldı
"Boş gitmesin diye ödül vermişler"

"Boş gitmesin diye ödül vermişler"
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER