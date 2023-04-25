"Parlamenter sistem istikrarsızdı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir'de partisinin mitinginde konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Parlamenter sistem bir türlü istikrarı sağlayamadı. Beklenen huzur, refah ve iyileşmeyi bir türlü tahkim ve takviye edemedi

Türkiye, gelişmeleri ve tarihin akışını yedek kulübesinden takip etmeyecektir. Cumhur İttifakı'nın akıl ve ahlakla karılmış iradesiyle, Türkiye, dünya çapında milletler mücadelesinde üstünlüğünü göstermeye başlamıştır

"Sana söz baharlar gelecek." diyen zillet ve melanet zihniyete, bahar diye vadettiği kara kışı, karanlık planları, kargaşa ve kaos hazırlıklarını aynen iade edecek misiniz

Türk ve Türkiye Yüzyılı'na destek vermek için sıra sizde. Terör örgütlerine boyun eğen zillet ittifakını sandığa gömmek için sıra sizde

Alayının ana gayesi parlamenter sisteme geri dönmektir. Koalisyon hükümetlerini övmek akılsızlık ve aymazlıktır. Türkiye ne çektiyse bu arızalı kafalardan çekmiştir

Biz doğruları söylemekten korkmayacağız. Biz yalan ve yıkım failleriyle mücadeleden kaçmayacağız. Haksızlık ve hayasızlık karşısında susan dilsiz şeytanlardan da olmayacağız

Ayrıntılar geliyor...