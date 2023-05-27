MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mahkeme-i Kübra'da şehitlerimiz mutlaka hesap soracaktır
Ülkücü Şehitler Anıtı ziyaretinde konuşma yapan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bir yanda terörle ittifak kurup diğer yanda milliyetçilik pozu verenlere, Mahkeme-i Kübra'da şehitlerimiz mutlaka hesap soracaktır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaretinde konuşma yaptı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...
Sözde dün dava adamı olup da bugün entrikacı kesilenlerin, ahlak ve aidiyet kanalları kuşkusuz tıkanmıştır
Bir yanda terörle ittifak kurup diğer yanda milliyetçilik pozu verenlere, Mahkeme-i Kübra'da şehitlerimiz mutlaka hesap soracaktır
Şehitlerimiz, son nefeslerinde bile "Vatan sağ olsun" dediler
Gün gelmiş vatan için gözyaşı dökmüşlerin davası, bizim davamızdır. Başkaları gibi zihinlerimiz ipotekli, yüreklerimiz mühürlü değildir. Biz, neye inanırsak onu söyleriz
Ayrıntılar geliyor...
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