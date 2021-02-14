  • BIST
    1538.44
  • Dolar
    7,0386
  • Euro
    8,5290
  • Altın
    412,0630
İstanbul
0 / 1
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bahçeli'den flaş açıklamalar: Mağara katliamı PKK ve destekçilerinin...
Hüseyin Topbaş: Korona değil organ yetmezliğinden vefat etti
Teröristbaşından 'Boğaziçi' itirafı
Kankalar kampta
'Yalansız seviyorum' itirafı
Bir çocuk isterken dört 'evlatları' oldu
Kanseri yarış tutkusuyla yendi
Facebook akıllı saat yapacak
Kar yağışı İstanbul'u etkisi altına almaya başladı
Gölge'yi yirmi yıl oynarım
En düşünceli babasın
Bugün burçları neler bekliyor? 14 Şubat 2021 Pazar günlük burç yorumları
Güçlü bağışıklık için ağrı kesicilerden uzak durun
Kovid-19, felç ve inme riskini 7,5 kat artırıyor
"48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildi"
Kar yağışıyla birlikte ilk kar tatili haberi de geldi
Trump azil yargılamasında bir kez daha aklandı
Hindistan Parlamentosunda Cammu Keşmir'in sesini duyuracak kimse kalmadı
KKTC'de sokağa çıkma yasağı 22 Şubat'a kadar uzatıldı
Bakan Soylu, Diyarbakır annelerine müjdeyi verdi
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 706 yeni vaka tespit edildi
Başkan Erdoğan, Kadir Topbaş'ın cenaze törenine katılacak
Japonya'nın Fukuşima eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 492 bini geçti
14 Şubat 2021 Pazar 13:14:00 - Güncelleme:14 Şubat 2021 Pazar 13:14:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mağara katliamı PKK ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir karar anı oldu

ABONE OL

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde 13 sivilin şehit edilmesine ilişkin, "Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine ve mücavir alanlara yuvalanmış bölücü teröristleri temizlemek amacıyla 10 Şubat'ta başlayan Pençe Kartal-2 Harekatı'nın başarıyla icra edildiğini, kahraman Türk askerlerinin üslerine intikalinin emniyetle sağlandığını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı, komuta heyetini ve harekata katılan bütün kahraman askerleri yürekten kutladığını ifade eden Bahçeli, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Hainlere göz açtırmadılar, manevra sahası bırakmadılar. Nitekim PKK'nın sonu da göründü. PKK/YPG demek insana ve insanlığa ait olan her değer ve emanetin imhası demektir. Hain örgüt tarafından kaçırılıp bir mağarada alıkonulan 13 sivil vatandaşımızın katledilmesiyle ilgili acı haber milli yüreklere ateş topu gibi düşmüştür. Nihayetinde söz hükmünü kaybetmiştir. Şehit olan hem kahraman askerlerimize hem de aziz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Başımız sağ olsun diyorum. Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır. Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. Ve teröristtir. Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır, ya hıyanet ya hidayet, ya melanet ya da millet."

Etiketler : mhp devlet bahçeli pkk mağara katliamı
Seti durdurmadık

Seti durdurmadık
Şarkıcı Altay ölümden döndü

Şarkıcı Altay ölümden döndü
İspanya'da Türk dizileri fenomen

İspanya'da Türk dizileri fenomen
Nostaljik şarkı

Nostaljik şarkı
21 Şubat'ta ilk bölüm

21 Şubat'ta ilk bölüm
En büyük tutkum satranç!

En büyük tutkum satranç!
Klarnetiyle Aysel Gürel'i andı

Klarnetiyle Aysel Gürel'i andı
2 yıl sonra albüm

2 yıl sonra albüm
Seren Serengil'den ayıcıklı teklife evet

Seren Serengil'den ayıcıklı teklife evet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER