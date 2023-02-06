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06 Şubat 2023 Pazartesi 12:15:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 12:15:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli deprem için heyet görevlendirdi

Kaynak: AA

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle milletvekillerinden oluşan bir heyeti bölgeye gönderdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak ve vatandaşların yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere bir heyet görevlendirildiğini bildirdi.

Özdemir, heyetin, Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın başkanlığında Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'dan oluştuğunu kaydetti.

Etiketler : devlet bahçeli kahramanmaraş deprem heyet

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