VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BOTAŞ: Kısıntı yarın saat 08.00 itibarıyla sonlandırılacak
Üsküdar'da 3 katlı binanın üst katında patlama
Başkan rdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e teşekkür
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ifadeler ortaya çıktı!
Facebook ve Instagram'ı kapatmakla tehdit etti
TEKNOFEST Azerbaycan başlıyor!
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı!
Bahçeli son noktayı koydu
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun otel fotoğraflarını ortaya çıkardı!
Meclis Başkanı Şentop'tan '3. kez adaylık' açıklaması
Hayrete düşüren görüntüler! Gemiler dondu
Uydu görüntüleri tehlikeyi gösterdi!
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Maaşlar ocak farkı ile hesaplara yatıyor
Türkiye sıfır ve ikinci el otomobilde tercih değişti!
Atina Türk İHA'larına karşı çözüm arıyor
Ciddi eleman açığı var
Yeni görüntüler sızdırıldı! ABD henüz doğrulamadı
SGK hileli boşanmanın peşinde!
Sağanak geliyor
Sette sürpriz kutlama
Konserde iş kazası
Bir ödül daha
Baba yadigarı ceket
07 Şubat 2022 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:07 Şubat 2022 Pazartesi 13:33:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına engel yok

Kaynak: AA

ABONE OL

Kızılcahamam Kampı'nın basına kapalı bölümünde değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Bizim Cumhurbaşkanı adayımız nettir. O da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı iddiasının hiçbir temeli yoktur.' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanıdır ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır." dedi.

Edinilen bilgiye göre, Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen "MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın basına kapalı bölümünde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Haziran 2023'te yapılacak seçimde Cumhur İttifakı'nın adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yineleyen Bahçeli, "Bizim cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnanıyorum ki, 2023 yılının haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır." ifadesini kullandı.

Bazı çevrelerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı yönünde "husumetle pekişmiş karanlık propagandalarına şimdiden başladığını" belirten Bahçeli, bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temelinin ve nesnel gerçekliğinin bulunmadığının altını çizdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanıdır ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır. Şayet bu maksatlı ve mesnetsiz tartışma genişletilip, Sabih Kanadoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz, geri durmayız. Nitekim Cumhurbaşkanı'nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız. Hiç kimse bulanık suda balık avlamasın, kutuplaşmadan rant devşirmenin hevesine kapılmasın, Sayın Erdoğan'ın önünü keseceğini zannetmesin, ham hayal peşinde de koşmasın."

Etiketler : Devlet Bahçeli ERDOĞAN CUMHURBAŞKANLIĞI
Adı Bodrum'da yaşatılacak

Adı Bodrum'da yaşatılacak
Kışa merhaba partisi

Kışa merhaba partisi
Çekişmeli boşanıyorlar

Çekişmeli boşanıyorlar
Influencer aşkına

Influencer aşkına
Ağlayarak ifade verdi

Ağlayarak ifade verdi
Buzda sömestr keyfi

Buzda sömestr keyfi
Şarkıları metrobüste yazmış

Şarkıları metrobüste yazmış
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
Hacı Bayram-ı Veli geliyor

Hacı Bayram-ı Veli geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER