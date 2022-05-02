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02 Mayıs 2022 Pazartesi 09:24:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2022 Pazartesi 10:16:00

MHP lideri Bahçeli'den bayram mesajı: Türkiye, inşallah iki bayram arasında terör belasından kurtulur

Kaynak: AA

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, "İnşallah iki bayram arasında Türkiye barışa, huzura, kardeşliğe kavuşur ve böylelikle terör belasından da kurtulmuş olur diye düşünmekteyiz" dedi.

Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı, bakır ibrikle su döktü.

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Türk milletinin bayramını kutlayarak, hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Yurt içinde ve sınır ötesi operasyonlarda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Bahçeli, "Bayram sürecinde acılı günlerimiz de olmuştur. Özellikle kesintisiz sürdürülen terörle mücadelede şehitlerimiz olmuştur ama bunun karşılığında terörün önemli ölçüde kökü kazınmıştır. Bu süreç devam edecektir. İnşallah iki bayram arasında Türkiye barışa, huzura ve kardeşliğe kavuşur, böylelikle terör belasından kurtulmuş olur." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osman Kavala'nın yargılandığı mahkemeye yönelik eleştirilerinin hatırlatıldığı Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Kılıçdaroğlu Bey'in son dönemlerdeki konuşmaları çok köklü siyasi bir kurum olan Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanına yakışmamaktadır. Bir taraftan Türkiye'nin kurucu partisi olacağınızı iddia edeceksiniz öbür taraftan Atatürk'e büyük ölçüde 'tek başınıza sahip çıktığınız' iddiasını taşıyacaksınız öbür taraftan da Atatürk'ün ortaya koyduğu ve milletimizin ortak değerlerini tahrip eden her türlü konuşmayı rahatlıkla yapabileceksiniz. Eğer Nazi mahkemelerini incelemek istiyorsa Almanya'da özel dostları vardır, o dostlarından gerekli bilgileri alabilirler."

Bahçeli, başka bir soru üzerine "Altılı masa bir hikaye, sonu nasıl bitecek onu bilemiyoruz. Eskinin siyah-beyaz Türk filmleri çok daha anlamlı sonuçlar veriyordu, altılı masanın öyle bir sonuç alacağına inanmıyorum." karşılığını verdi.

- "Zelenskiy, Türk milletine güvense daha iyi olur"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Türkiye'yi Rus turistlere yönelik kampanyaları nedeniyle eleştiren açıklamalarına değinen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Ukrayna-Rusya Savaşı'nda dünya ülkelerinin ortaya koymuş olduğu tavırları, duruşları dikkate aldığı zaman Zelenskiy'in Türk milletine, Türk devletine, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine çok saygılı bir üslup kullanması lazım. Batının tahrikleriyle bazı ülkelerin savaşı kalıcı kılmaya yönelik çabalarıyla konuşma yapmak doğru değildir. Bugün için Rusya-Ukrayna Savaşı'nı İstanbul Barış Projesi ile çözmeye yönelen tek ülke Türkiye'dir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı 40'ın üzerinde devlet yöneticisiyle yaptığı temaslarla bunu gerçekleştirmek istemektedir. Yakında bunu başaracağına inanıyorum. Zelenskiy, Yunanistan'a değil de Türk milletine güvense daha iyi olur."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, konuşmasının ardından basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler : Kur'an-ı Kerim tilaveti MHP Genel Başkanı Bahçeli Alparslan Türkeş
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