MHP 2 büyükşehir ve 12 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı

MHP 2 büyükşehir ve 12 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayı Serdar Soydan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Cengiz Ergün oldu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre adaylıkları kesinleşen isimler şöyle;