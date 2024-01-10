10 Ocak 2024 Çarşamba 16:50:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 16:50:00
MHP 2 büyükşehir ve 12 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isimlerini açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayı Serdar Soydan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Cengiz Ergün oldu.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre adaylıkları kesinleşen isimler şöyle;
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- MHP 2 büyükşehir ve 12 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı