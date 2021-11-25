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25 Kasım 2021 Perşembe 19:13:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 19:36:00

MGK'dan terörle mücadele vurgusu

Kaynak: TRT Haber

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MGK bildirisinde terör örgütleriyle gerekli her türlü mücadelenin tavizsiz bir şekilde sürdürüleceğinin altı çizildi.

Milli Güvenlik Kurulu, toplantısı 3 saat sürdü. Toplantıda terörle mücadele, Suriye, Libya başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi. Terör örgütlerine taviz verilmeyeceği vurgusu yapıldı.

Milli Güvenlik Kurulu, toplantısı 3 saat sürdü. Toplantıda terörle mücadele, Suriye, Libya başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi. Terör örgütlerine taviz verilmeyeceği vurgusu yapıldı.

Terörle mücadelede kararlılık verilen MGK bildirisinde "PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıklar icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür" denildi.

Toplantıda ele alınan önemli konular arasında ekonomi de yer aldı. Açıklamada, "Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiş, Cumhuriyetimizin 100. yılında her alanda olduğu gibi iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir." denildi.

Türkiye'nin iyi niyetli çağrılarına rağmen PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerine gayrimeşru destek verenlerden, uluslararası hukukun açıkça ihlali olan bu faaliyetlerini bir an evvel sonlandırmalarının beklendiği ifade edildi.

Etiketler : mgk milli güvenlik kurulu terör örgütü
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