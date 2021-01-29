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29 Ocak 2021 Cuma 10:12:00 - Güncelleme:29 Ocak 2021 Cuma 10:12:00

MGK'dan Sincar ve Akdeniz uyarısı

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Milli Güvenlik Kurulu, Sincar için uluslararası tüm aktörlere “Sorumluluklarınızı yerine getirin” çağrısında bulundu. Akdeniz için de “Haklarımızı korumakta kararlıyız” uyarısını tekrarladı.

Yılın ilk MGK toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan’ın başkanlığında yapıldı. 4,5 saat süren toplantının sonunda yazılı açıklama yapıldı. MGK bildirisinde terör örgütleriyle mücadele konusunda uluslararası topluma çağrıda bulunularak “Terör örgütlerinin, güney komşularımızın topraklarındaki varlığının sona erdirilmesi kapsamında atılan adımlar ele alınmış, meseleye müdahil olan uluslararası tüm aktörler üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet edilmiştir” denildi.

AFRİKA VURGUSU

Bildiride Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda da “Meselelerin çözümünde diplomasi ve diyalogdan yana olduğumuz, buna mukabil ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta kararlı olduğumuz bir kez daha vurgulanmıştır” değerlendirmesinde bulunuldu. Bildiride ayrıca “Dost ve kardeş ülke Somali başta olmak üzere Afrika’da ve değişik coğrafyalardaki pek çok ülkede yükselişe geçen terör ve şiddet olayları kınanarak, Türkiye’nin barış, istikrar ve refahın tesisi hususunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceği belirtilmiştir” mesajına yer verildi.

Etiketler : MGK toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ege Doğu Akdeniz Kıbrıs
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