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26 Kasım 2020 Perşembe 07:36:00 - Güncelleme:26 Kasım 2020 Perşembe 07:36:00

MGK'dan kritik mesajlar: Gerekli tüm adımlar atılacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu'nun 4,5 saat süren toplantısının ardından 8 maddelik açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından 8 maddelik açıklama yapıldı.

TERÖR: “Güney sınırımızda bir terör koridoruna kesinlikle müsaade edilmeyeceği bir kez daha teyit edilmiştir.”

KARABAĞ: “Kardeş Azerbaycan’ın vatan topraklarını geri almasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, ortaya çıkan jeopolitik durum tüm boyutlarıyla ele alınmıştır.”

KKTC: “Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının savunulmasına devam edileceğinin altı çizilmiştir.”

DOĞU AKDENİZ: “Meselelerin hakkaniyete dayalı olarak çözülmesine yönelik irademizden taviz verilmeyeceğine işaret edilerek yaşanan gerilimlerin sebebinin diyalogdan ve iş birliğinden kaçan taraflar olduğu dile getirilmiştir.”

LİBYA: “Libya halkının ve meşru temsilcilerinin yanında yer alınmaya devam edileceği belirtilmiştir.”

GEMİ BASKINI: “Amacı ve meşruiyeti tartışmalı olan ve zaman içerisinde meşru Libya hükümetine yönelik aleni bir ambargoya dönüşen ‘İrini Harekâtı’ kapsamında yapılan tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine tamamen aykırı son müdahale şiddetle kınanmış mezkur uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı ifade edilmiştir.”

HAREKETE GEÇİLMELİ

İSLAM DÜŞMANLIĞI: “Uluslararası toplum, İslam dinini ve Müslümanları hedef alan faaliyetlere karşı özgürlükten ve demokrasiden yana tavır alarak harekete geçmeye davet edilmiştir.”

KORONA: “Aşıların ve diğer tedavi yöntemlerinin tüm insanlığın hizmetine sunulması gerektiğinin altı önemle çizilmiştir.”

Etiketler : MGK KORONA GEMİ ERDOĞAN DOĞU AKDENİZ İSLAM DÜŞMANI
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