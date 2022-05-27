Harekat kararlılığı

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MGK'dan yeni harekat vurgusu
27 Mayıs 2022 Cuma 07:42:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2022 Cuma 07:42:00

MGK'dan kritik açıklama! "Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek olan harekatlar milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gereğidir"

Kaynak: Akşam gazetesi

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"Harekat için geri sayım" Başkan Erdoğan'ın sinyalini verdiği Suriye'ye harekat konusu, MGK'da masaya yatırıldı. Açıklamada “İcra edilen ve edilecek harekatlar, güvenliğimizin gereği” denildi.

Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan MGK, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada terörle mücadeledeki kararlılığa vurgu yapıldı.

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür.

Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için halihazırda icra edilen ve edilecek olan harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gereği olduğu belirtilmiş; bu harekatların, komşularımızın da huzur ve güvenliğine ciddi katkı sağlayacağının altı çizilmiştir.

Türkiye, yükümlülüklerinin gereğini yerine getirirken aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklemektedir.

YUNANİSTAN'A UYARI

Terörizme destek vererek ve himaye ederek uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ülkelere, bu tutum ve davranışlarına son verme ve Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunuldu.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın durdurulması ve barışçıl çözüme giden yolun açılması için vakit kaybetmeksizin ateşkes ilan edilmesi gerektiğinin de altı çizildi.

Uluslararası hukuku ve taraf olduğu antlaşmaları ihlal eden Yunanistan'ın Ege Denizi'nde tedricen artan kışkırtıcı eylemleri ve iş birliği anlayışı ile hareket edilmesi gereken ittifakları istismar etmeye yönelik gayretlerinin ele alındığı toplantıda, Türkiye'nin milletin hak ve menfaatlerinin korunması hususundaki kararlı tutumunu tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği de vurgulandı.

Son dönemde bazı ülkelerde İslam düşmanlığının yeniden yükselişe geçmesinden duyulan endişe dile getirilmiş; ilgili ülkelere, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ve vatandaşlarımızın fiili saldırılarla hedef alınmasına varan kışkırtıcı eylemlerin görmezden gelinmemesi ve engellenmesi hususundaki sorumlulukları hatırlatılmıştır.

Etiketler : YUNANİSTAN mgk harekat
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