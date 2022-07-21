MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.10'da başladı ve 3 saat sürdü.

Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele oldu.

YURT İÇİ VE SINIR ÖTESİNDEKİ TERÖR OPERASYONLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin genişletilmesi üzerinde duruldu. Bölgedeki terör varlığına yönelik yeni sınır ötesi harekatla ilgili hazırlıklar konuşuldu.

MGK toplantısında yurt içindeki Eren Abluka operasyonları ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonlarında gelinen son durum da görüşüldü.

FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadelede atılacak adımlar değerlendirildi.

TAHIL KRİZİ ÇÖZÜLECEK Mİ?

Gündemdeki bir diğer konu Karadeniz'de tahıl koridoru planı oldu.

Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı tahıl krizinin çözümü için İstanbul'da gerçekleştirilen zirve de dahil yürütülen temaslar ele alındı. Bu konuda izlenecek yol haritası konuşuldu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA İLE İMZALANAN MUTABAKAT ELE ALINDI

MGK toplantısında İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Geride kalan 1 aylık sürede iki ülkenin mutabakattaki maddelere uyup uymadığına bakıldı.

Irak, Libya, Kafkasya, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de ele alındı.