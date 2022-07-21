VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tahıl sevkiyatı anlaşması yarın yapılacak
Avrupa kıtası sıcakla boğuşuyor: 1700'den fazla ölüm
Vali Yerlikaya: Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ihbarı alınmamıştır
Macaristan Rusya'dan ilave doğal gaz satın almak istiyor
Guterres Türkiye'ye geliyor: Gündem 'Ukrayna tahılı'
MGK toplantısı sona erdi
Balıkesir'de deprem: Çevre illerde de hissedildi
Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
DSÖ, maymun çiçeğini ele almak üzere ikinci kez toplandı
Şentop: Saldırı en başta Türkiye'yi rahatsız etmiştir
ABD Başkanı Biden koronavirüse yakalandı
Bartın'da selde hasar gören köprü yıkılıyor
Florida yolcusu
Şeyma'nın mutlu olmasını isterim
Baba acısı
Türkiye'de okuyup ülkesine şifa götürecek
Hırsıza imam nasihati
Uçuş sevdalısı Max
Ayda bir yola çıkan "Hacı Murat"
Carettalar suya kavuşuyor
Boksla Parkinson'u nakavt ediyor
En sevdiğimiz fast food ‘hamburger'
MSB, 'ilk olma özelliğini taşıyor' diyerek paylaştı!
İngiltere'de liderlik yarışı: Aday sayısı 2'ye düştü
21 Temmuz 2022 Perşembe 19:42:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2022 Perşembe 19:42:00

MGK toplantısı sona erdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.10'da başladı ve 3 saat sürdü.

Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele oldu.

YURT İÇİ VE SINIR ÖTESİNDEKİ TERÖR OPERASYONLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin genişletilmesi üzerinde duruldu. Bölgedeki terör varlığına yönelik yeni sınır ötesi harekatla ilgili hazırlıklar konuşuldu.

MGK toplantısında yurt içindeki Eren Abluka operasyonları ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonlarında gelinen son durum da görüşüldü.

FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadelede atılacak adımlar değerlendirildi.

TAHIL KRİZİ ÇÖZÜLECEK Mİ?

Gündemdeki bir diğer konu Karadeniz'de tahıl koridoru planı oldu.

Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı tahıl krizinin çözümü için İstanbul'da gerçekleştirilen zirve de dahil yürütülen temaslar ele alındı. Bu konuda izlenecek yol haritası konuşuldu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA İLE İMZALANAN MUTABAKAT ELE ALINDI

MGK toplantısında İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Geride kalan 1 aylık sürede iki ülkenin mutabakattaki maddelere uyup uymadığına bakıldı.

Irak, Libya, Kafkasya, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de ele alındı.

Etiketler : Başkan Erdoğan Rusya Ukrayna savaşı MGK toplantısı
Rapçi Hadise

Rapçi Hadise
Bu ‘Filme Gel'

Bu ‘Filme Gel'
Demet'ten yeni bir şarkı

Demet'ten yeni bir şarkı
O Kız Sezin!

O Kız Sezin!
Fiyatlar uçmuş

Fiyatlar uçmuş
Kıpır kıpır bir şarkı

Kıpır kıpır bir şarkı
Sahnede yaşatıyorum

Sahnede yaşatıyorum
Sahne toplantısı

Sahne toplantısı
Doğa ile iç içe sanat

Doğa ile iç içe sanat

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX