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26 Mayıs 2022 Perşembe 18:32:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 19:22:00

MGK Toplantısı sona erdi! Açıklama bekleniyor

Kaynak: TRT Haber

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan yılın üçüncü MGK Toplantısı'nda, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları kapsamında Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır ve bu ülkelerin NATO üyeliği için öne sürdüğü kriterler gündemde olacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alınması beklenen toplantıda, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.

YUNANİSTAN'IN YÜRÜTTÜĞÜ SİLAHLANMA FAALİYETLERİ GÜNDEMDE

Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli konunun Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri olması bekleniyor. Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların masada olması planlanıyor.

SINIR ÖTESİ YENİ OPERASYONLAR MASAYA YATIRILACAK

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu ile sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması bekleniyor. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi öngörülüyor.

Bu çerçevede güney sınırlarında güvenli bölge oluşturulması kapsamında yürütülen çalışmaların da görüşüleceği toplantıda, sınır ötesi yeni operasyonların masaya yatırılması bekleniyor.

ERDOĞAN'DAN OPERASYON SİNYALİ

Başkan Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Erdoğan, konunun MGK toplantısında tüm boyutlarıyla ele alınacağını dile getirmişti.

Etiketler : MGK Rusya-Ukrayna Savaşı başkan erdoğan
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