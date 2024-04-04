MGK terör gündemiyle toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Yılın ikinci MGK toplantısında ana gündem maddesi ise terörle mücadele olacak. Başkan Erdoğan, 12 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret edecek. 22 Nisan'da gerçekleşecek ziyaretin hazırlıkları masaya yatırılacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, olası Irak operasyonuna ilişkin bilgi verecek.

MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANIYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı yapılacak. Yılın ikinci MGK'sında gündem oldukça yoğun. Toplantıda terörle mücadele, İsrail'in devam eden terör saldırıları ve Rusya-Ukrayna savaşı masaya yatırılacak. pic.twitter.com/v2sanQpMk2 — 24 TV (@yirmidorttv) April 4, 2024

ABD ZİYARETİ DE MASADA

Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuğu olarak 9 Mayıs'ta Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette ele alınacak konular MGK'da istişare edilecek. Moskova'daki terör saldırısı sonrası artan DEAŞ tehdidine yönelik ilave tedbirlerin yanı sıra son günlerde başta Almanya ve Belçika olmak üzere, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik artan saldırılar ve atılması gereken adımlar gündemde olacak. Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, kamuoyunda bilinen adıyla kırmızı kitabın güncellenmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor. 10. kez yenilenecek belgede, ilk kez 'yapay zeka' kavramı yer alacak. Yıl bitmeden MGK onayına sunulacak kırmızı kitap, 2025'te yürürlüğe girecek.