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04 Nisan 2024 Perşembe 08:45:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 08:45:00

MGK terör gündemiyle toplanıyor

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Yılın ikinci MGK'sı bugün yapılacak. Toplantıda; olası Irak operasyonu, Avrupa'daki Türk vatandaşlarına yönelik provokasyonlar, Başkan Erdoğan'ın Bağdat ve Washington ziyaretleriyle İsrail'in Gazze saldırıları ele alınacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Yılın ikinci MGK toplantısında ana gündem maddesi ise terörle mücadele olacak. Başkan Erdoğan, 12 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret edecek. 22 Nisan'da gerçekleşecek ziyaretin hazırlıkları masaya yatırılacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, olası Irak operasyonuna ilişkin bilgi verecek.

ABD ZİYARETİ DE MASADA

Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuğu olarak 9 Mayıs'ta Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette ele alınacak konular MGK'da istişare edilecek. Moskova'daki terör saldırısı sonrası artan DEAŞ tehdidine yönelik ilave tedbirlerin yanı sıra son günlerde başta Almanya ve Belçika olmak üzere, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik artan saldırılar ve atılması gereken adımlar gündemde olacak. Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, kamuoyunda bilinen adıyla kırmızı kitabın güncellenmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor. 10. kez yenilenecek belgede, ilk kez 'yapay zeka' kavramı yer alacak. Yıl bitmeden MGK onayına sunulacak kırmızı kitap, 2025'te yürürlüğe girecek.

Etiketler : milli güvenlik kurulu mgk recep tayyip erdoğan terör
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