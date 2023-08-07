MGK çarşamba günü toplanacak: İşte gündem başlıkları...

Yaklaşık 2 ay aranın ardından MGK yeniden toplanacak. Beştepe'de yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI



Çarşamba günü yapılacak toplantıda terörle mücadelede gelinen son durum ele alınacak. Sınır içerisinde ve sınır ötesinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi verilecek. Suriye'de yaşanan gelişmeler görüşülecek.

Bir önceki MGK'da ele alınan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü hakkında gelinen son durum değerlendirilecek.

TAHIL SEVKİYATI DA GÖRÜŞÜLECEK



Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da yine masadaki başlıklar arasında yer alacak. Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da görüşülmesi bekleniyor.

İKİ KOMUTAN SON KEZ KATILACAK

YAŞ kararlarıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddinden, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmişti. İki komutan da MGK'ya son kez katılacak.