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25 Kasım 2020 Çarşamba 20:26:00 - Güncelleme:25 Kasım 2020 Çarşamba 20:49:00

MGK bildirisi açıklandı

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MGK bildirisinde, İrina Harekatı kapsamındaki uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

MGK bildirisinde, İrini Harekatı kapsamında Türk gemisine yönelik tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine aykırı müdahale kınandı.

MGK bildirisinde, İrini Harekatı kapsamındaki uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 4 saat 20 dakika sürdü. Toplantı sonrası MGK Bildirisi yayımlandı.

MGK'dan yayınlanan bildiride, şu ifadeler yer aldı:

Kardeş Azerbaycan'ın çeyrek asrı aşkın bir süredir işgal altında bulunan vatan topraklarını geri almasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, yaşanan gelişmeler neticesinde ortaya çıkan jeopolitik durum tüm boyutlarıyla ele alınmıştır.

İrini Harekatı kapsamındaki uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

İrini Harekatı kapsamında Türk gemisine yönelik tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine aykırı müdahale kınandı.

Kıbrıs'taki Türk mevcudiyetini yok sayarak Ada'da iki toplum ve iki devletin varlığını kabul etmemekte ısrar edilmesinin ve tarafların çözümsüzlüğün temelini teşkil eden dayatmalar hiçbir zaman kabul görmeyecektir.

Etkisini giderek artıran koronavirüs salgınının önüne geçmek için geliştirilen aşıların ve diğer tedavi yöntemlerinin siyasi ve ticari hırslara kurban edilmeyerek tüm insanlığın hizmetine adil ve erişilebilir şekilde sunulması gerektiğinin altı önemle çizildi.

Ülkenin güney sınırlarında bir terör koridoruna kesinlikle müsaade edilmeyeceği bir kez daha teyit edildi.

Etiketler : mgk bildiri iran harekat
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