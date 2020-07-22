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22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:07:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:07:00

MGK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak

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Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te toplanacak.

Milli Güvenlik Kurulu'nu yoğun bir gündem bekliyor. Gündemde sıcak ve bölgesel gelişmeler var.

Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması adına diplomasi trafiği devam ediyor. Bu görüşmelere bir süredir Ankara ev sahipliği yapıyor. Libya, Malta ve Rusya'dan heyetler geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da üst düzey telefon görüşmelerini dünya liderleriyle yapıyor. Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi yaptı. Libya konusu, görüşmedeki ana gündem maddelerinden biriydi. Libya'daki son duruma ilişkin bir değerlendirme bugün Milli Güvenlik Kurulu Toplantısında yapılacak.

SONDAJ VE ARAMA FAALİYETLERİNDEKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Doğu Akdeniz'de de Türkiye, adil paylaşım ve işbirliğine yönelik çağrılarını sürdürüyor, sahada atılması gereken adımları da atıyor. Sondaj ve arama faaliyetlerindeki son durum da Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alınacak.

Terörle mücadele de bir diğer önemli başlık. Suriye başta olmak üzere, terör örgütü PKK/YPG'nin kış yapılanmasına yönelik operasyonlar hem yurt içinde hem de sınır ötesinde devam ediyor. İstihbarat raporları eşliğinde sahadaki son duruma ilişkin genel bir değerlendirme bugün Milli Güvenlik Kurulu'nda yapılacak.

ERMENİSTAN'IN AZERBAYCAN'A PROVOKATİF SALDIRILARI

Bir diğer önemli başlık ise Ermenistan'ın Azerbaycan'a provokatif saldırıları. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu saldırılara tepkisini dün de ifade etmişti. Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu bir kez daha dile getirdi. Bu çerçevede, Ermenistan'ın provokatif saldırılarına karşı atılacak adımlar, Milli Güvenlik Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ele alınacak.

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