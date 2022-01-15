Mezarlıkta PKK renkleriyle peyzaj! İBB skandala sessiz kaldı

Mezarlıkta PKK renkleriyle peyzaj yapıldı! İBB yaşanan skandala sessiz kaldı
Kaynak: Akşam
İstanbul'da İBB mezarlığında bir mezara, PKK terör örgütünün simgeleyen renklerle peyzaj düzenlemesi yapıldı.
İstanbul Osmangazi Mezarlığı'nda bir mezara, PKK terör örgütünün simgeleyen renklerle peyzaj düzenlemesi yapıldı. Mezarın uyuşturucu ticaretinden daha önce tutuklanan Z.A.'ya ait olduğu öğrenilirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı kontrolündeki Osmangazi Mezarlığı'nda yaşanan skandala İBB sessiz kaldı.
Daha sonra kamuoyundan gelen tepkiler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na yazı gönderilmesinin ardından renkli taşlar mezarlıktan kaldırıldı.
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