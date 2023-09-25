Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar hafta ortasından sonra düşecek
Kaynak: TRT Haber
Türkiye, eylül ayının son haftasına yaz havasında giriyor. Mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta ortasından sonra azalmaya başlayacak. Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek.
Eylül ayında yurt genelinde yaz havası hakim. Sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
Önümüzdeki hafta ortasına kadar tüm yurtta sıcaklık mevsim normallerin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Fakat bu uzun sürmeyecek.
SICAKLIK PERŞEMBEDEN İTİBAREN DÜŞECEK
Perşembe günü batı bölgelerinden itibaren sıcaklık düşmeye başlayacak. Uzmanlar kuvvetli yağış konusunda uyarıyor.
Hava Tahmini Uzmanı Murat Acar, "Perşembe gününden sonra Akdeniz üzerinden gelmesini beklediğimiz yeni bir yağışlı sistemin etkisi ile önce yağışlar Batı kesimlerden başlayacak. Yağışlarla beraberde sıcaklıklar Batı kesimlerden başlayarak düşmeye başlayacak. Mevsim normalleri civarına kadar düşecek" bilgisini verdi.
3 BÜYÜK İLDE SICAKLIK HAKİM
Perşembe gününe kadar İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde olacak.
Ankara ve İstanbul'da sıcaklık perşembe gününe kadar 29-30 derece civarında seyredecek. İzmir'de ise 31-32 derece olacak.
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